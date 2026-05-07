НС изслушва министър Георги Клисурски относно финансовото състояние на държавата

П арламентът ще изслуша днес служебния министър на финансите Георги Клисурски относно актуалното финансово състояние на държавата. Това предвижда програмата на Народното събрание, която беше приета в началото на пленарното заседание.

Преди това депутатите ще разгледат проекторешение за освобождаване на Катя Панева от „Демократична България“ (ДБ) като секретар на Народното събрание и избиране на колегата ѝ Любен Иванов. В дневния ред е и проект на решение за създаване на Временна комисия по приемането на Правилник за организацията и дейността на 52-рото Народно събрание.

В първия петък от месеца е предвиден блицконтрол и редовен парламентарен контрол. Предвижда се също утре депутатите да обсъдят проекторешения за създаване на Временна комисия по бюджет и финанси и на Временна комисия по правни въпроси.

Отхвърлено и при прегласуването с 48 гласа „за“, 21 „против“ и 159 „въздържал се“ беше предложението на „Демократична България“ (ДБ) за включване в дневния ред на проект на решение за създаване на Временна комисия за изясняване на факти и обстоятелства, свързани с несъответствия между официално декларирано имуществено състояние, декларирани доходи, извършвани значителни разходи и фактически стандарт на живот на Делян Пеевски.

На живо: НС отхвърли създаването на комисия за разследване имуществото на Пеевски

Йордан Иванов (ДБ) поиска прегласуване, като отбеляза, че тази комисия не е опит за народен съд и политическа атака. По думите му тази комисия е способ за парламентарен надзор над органи, които системно не си вършат работата, прикриват и мачкат.

След като предложението за включване на точката в дневния ред беше отхвърлено и при прегласуването, Божидар Божанов (ДБ) коментира, че тази комисия е трябвало да бъде подкрепена. Тази зала получи мандат да демонтира модела „Пеевски-Борисов“ и комисиите са инструмент за това, посочи той. Според Божанов парламентът трябва да провери защо институции са „слагали чадър“.

Парламентът се събира за първото си редовно заседание

Не беше прието и предложението на ДПС за включване в програмата на проект на решение за създаване на анкетна комисия за установяване на данни и обстоятелства относно нерегламентирано влияние на кръга „Капитал“, оглавяван от Иво Прокопиев. Искането за включване на точката в дневния ред подкрепиха 33 народни представители, трима бяха „против“ и 193 се въздържаха.

Депутатите отхвърлиха и предложението на „Възраждане“ за изслушване на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов, председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Тодор Анастасов и на директора на Областно пътно управление - Смолян Марин Кушев за кризисната ситуация с образувалото се свлачище на пътя Пампорово - Смолян.

След приемането на програмата председателят на Народното събрание Михаела Доцова отбеляза, че днес е денят на радиото и телевизията и поздрави всички ангажирани с тази професия.

След това тя прочете справка за органите с изтекли мандати, за които Народното събрание трябва да проведе избор.