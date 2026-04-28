Ново заседание по делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

28 април 2026, 07:56
С офийският градски съд днес ще проведе разпоредително заседание по делото срещу бившия лидер на "Продължаваме промяната“ Кирил Петков и съпредседателя на "Да, България“ Божидар Божанов.

Започна съдебният процес срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

В началото на октомври прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу двамата.

Кирил Петков е обвинен в принуда срещу бившия министър Александър Йоловски, а Божанов - в престъпление по служба, свързано с обществена поръчка. Това е втори опит да стартира процесът, след като през декември миналата година председателят на съдебния състав Емил Дечев се оттегли още преди делото да започне.

Кирил Петков в съда: Стоя зад собствените си действия

До отвода му се стигна след искане от прокуратурата с мотива, че Дечев е бил заместник-министър в кабинета на Кирил Петков и по този начин може да не бъде безпристрастен по време на процеса. 

НИМХ обяви жълт код за слана във вторник: Защо е опасна

НИМХ обяви жълт код за слана във вторник: Защо е опасна

28 април: Полетът на ужаса – 30 адски минути в небето над Хаваите

28 април: Полетът на ужаса – 30 адски минути в небето над Хаваите

Обнародваха резултатите за 52-рото Народно събрание в Държавен вестник

Обнародваха резултатите за 52-рото Народно събрание в Държавен вестник

Рубио: Иранската блокада на Ормузкия проток е икономическо ядрено оръжие

Рубио: Иранската блокада на Ормузкия проток е икономическо ядрено оръжие

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

pariteni.bg
Как да спрем териториалната агресия при кучето си

Как да спрем териториалната агресия при кучето си

dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 6 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 6 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 6 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 6 дни
<p>Крал Чарлз и кралица Камила на държавно посещение в САЩ за среща с Тръмп</p>

Крал Чарлз Трети и кралица Камила на държавно посещение в САЩ за среща с Тръмп

Свят Преди 21 минути

77-годишният крал, който все още се лекува от рак, ще произнесе реч пред Конгреса, като това е едва вторият случай, в който британски монарх прави това.

<p>Почитаме апостолите, променили историята на християнството</p>

Почитаме паметта на светите апостоли Ясон и Сосипатър

Любопитно Преди 21 минути

Наричат ги апостоли в смисъл на пратени да разпространяват вярата в Иисус Христос

Борис с втора поредна победа в „Като две капки вода”

Борис с втора поредна победа в „Като две капки вода”

Любопитно Преди 43 минути

Образът на големия актьор Васил Михайлов му донесе първото място

Бебешки сън: Петте мита, които причиняват ненужен стрес на родителите

Бебешки сън: Петте мита, които причиняват ненужен стрес на родителите

Любопитно Преди 1 час

От схващането, че кърмачетата трябва да спят по 12 часа без прекъсване, до твърдението, че дневната дрямка подобрява нощния отдих – ето кои са най-големите заблуди, които тревожат родителите

Токсична позитивност: Опасно ли е да потискаме негативните емоции в името на усмивката

Токсична позитивност: Опасно ли е да потискаме негативните емоции в името на усмивката

Любопитно Преди 1 час

Токсичната позитивност подменя истинските емоции с илюзия за щастие, което води до депресия и прегаряне

Меркел похарчила 65 000 евро за гримьор и фризьор от държавния бюджет

Меркел похарчила 65 000 евро за гримьор и фризьор от държавния бюджет

Свят Преди 9 часа

Освен това, от юли 2024 г. до март 2026 г. Меркел е направила девет пътувания, похарчвайки над 10 000 евро

Силяновска за Румен Радев: Той ще бъде успешен премиер

Силяновска за Румен Радев: Той ще бъде успешен премиер

Свят Преди 9 часа

Президентът на РСМ добави, че двамата са разговаряли след изборите в България

Мерц: Част от Украйна ще престане да бъде украинска

Мерц: Част от Украйна ще престане да бъде украинска

Свят Преди 9 часа

Днес ЕК призова държавите от ЕС бързо да вземат решение за начало на преговорите с Украйна за присъединяване

Този път Джими Кимъл наистина вбеси Тръмп

Този път Джими Кимъл наистина вбеси Тръмп

Свят Преди 10 часа

Часове по-рано Мелания Тръмп намекна, че Кимъл не трябва да води

България е с най-висок ръст на реалните заплати в Европа

България е с най-висок ръст на реалните заплати в Европа

България Преди 11 часа

След България се нареждат Хърватия и Литва

Путин с първа предизборна реч в Русия

Путин с първа предизборна реч в Русия

Свят Преди 12 часа

Тази година в Русия ще има парламентарни избори

Кои са възможните кандидати за председател на парламента

Кои са възможните кандидати за председател на парламента

България Преди 12 часа

Най-възрастният народен представител ще открие първото заседание в четвъртък

Ще се раздели ли ПП-ДБ?

Ще се раздели ли ПП-ДБ?

България Преди 12 часа

Двете формации са на мнение, че трябва да имат обща кандидатура за президент

От „Прогресивна България” очертаха приоритетите си

От „Прогресивна България” очертаха приоритетите си

България Преди 12 часа

Новите управляващи влизат в НС с дълъг списък от задачи

Ето кога влизат в сила новите правила за шофьорите в Гърция

Ето кога влизат в сила новите правила за шофьорите в Гърция

Свят Преди 13 часа

До края на тази година изискванията са само препоръчителни

Разбиха група с 67 кг. дрога и 600 хил. евро

Разбиха група с 67 кг. дрога и 600 хил. евро

България Преди 13 часа

Четвъртият обвиняем се издирва

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Къде се намира единствената на Балканите бонсай градина

sinoptik.bg
1

Тонове еленски рога на изложба

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 28 април, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 28 април, вторник

Edna.bg

От „Надежда“ за раздялата с Генчев: Най-доброто решение

Gong.bg

Зверев продължава напред в Мадрид, белгиец поднесе изненадата

Gong.bg

1879 г. - когато България написва своите правила

Nova.bg

След журналистическо разследване: Прокуратурата започна проверка срещу бившия шеф на ВАС

Nova.bg