Ново заседание по делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

С офийският градски съд днес ще проведе разпоредително заседание по делото срещу бившия лидер на "Продължаваме промяната“ Кирил Петков и съпредседателя на "Да, България“ Божидар Божанов.

Започна съдебният процес срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

В началото на октомври прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу двамата.

Кирил Петков е обвинен в принуда срещу бившия министър Александър Йоловски, а Божанов - в престъпление по служба, свързано с обществена поръчка. Това е втори опит да стартира процесът, след като през декември миналата година председателят на съдебния състав Емил Дечев се оттегли още преди делото да започне.

Кирил Петков в съда: Стоя зад собствените си действия

До отвода му се стигна след искане от прокуратурата с мотива, че Дечев е бил заместник-министър в кабинета на Кирил Петков и по този начин може да не бъде безпристрастен по време на процеса.