Задържаха руснак по искане за екстрадиция

О кръжният съд в Хасково постанови временно задържане под стража за срок до 40 дни на 40-годишен руски гражданин, издирван чрез Интерпол по искане на руските съдебни власти. Мярката е във връзка с предстоящо производство за екстрадицията му, съобщиха от съда.

Мъжът с инициали А.У. е установен на 10 октомври от служители на Граничното полицейско управление в Свиленград в землището на село Сладун. Той бил без документи за самоличност, но притежавал шофьорска книжка.

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Руските власти го издирват за наказателно преследване по три обвинения - участие в нелегално производство на огнестрелни оръжия, незаконно придобиване, съхранение и продажба на огнестрелни оръжия и боеприпаси, както и организиране на дейността на екстремистка група. За тези престъпления руското законодателство предвижда до 10 години затвор.

Съдът е приел искането на прокуратурата за временно задържане за основателно. Според магистратите описаните деяния са наказуеми и по българското законодателство с лишаване от свобода за повече от една година, което изпълнява изискването за двойна наказуемост.

Като основания за налагане на мярката съдът е посочил и липсата на валидни документи за самоличност и на установен адрес на мъжа в България. Няма и данни как е преминал държавната граница без валиден документ. Според магистратите задържането е необходимо, за да се гарантира участието му в същинското производство по екстрадиция.

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Определението на Окръжния съд в Хасково може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативния съд в Пловдив в тридневен срок. При постъпване на жалба или протест делото е насрочено за 22 октомври 2026 г. от 10:00 часа.