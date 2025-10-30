България

Георги Тахов: Няма да има ваксинация на овце и кози, пикът на шарката е преминал

От началото на седмицата не са регистрирани нови случаи на зараза

30 октомври 2025, 13:13
Източник: iStock photos/Getty images

Н яма да се извършва ваксинация срещу шарка по дребните преживни животни. Това съобщи на брифинг министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов.

От решението на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) е аргументирано със значителното намаляване на огнищата на заболяването от шарка по овце и кози на територията на страната.

Като доказателство за овладяване на епизоотичната обстановка от МЗХ посочиха факта, че от началото на седмицата не са регистрирани нови случаи на зараза.

"Пикът на шарката е отминал", подчерта Тахов.

През последните месеци шарка по дребните преживни животни, включваща овце и кози, се превърна в сериозно изпитание за българското животновъдство. Заболяването, което не е опасно за хората, но е силно заразно и често фатално за животните, нанесе значителни икономически щети на стопаните.

Първите случаи бяха регистрирани още през 2023 г., но от началото на 2024 г. епизоотичната обстановка рязко се влоши. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Министерство на земеделието и храните (МЗХ) констатираха десетки огнища в различни области на страната, включително Ямбол, Стара Загора, Хасково, Сливен, Пловдив и Кърджали.

Броят на регистрираните огнища достигна около 60 само от началото на годината, предизвиквайки мащабни мерки за овладяване на заразата.В отговор на разпространението на болестта, властите предприеха строги ограничителни действия. Те включваха въвеждането на 3-километрови защитни зони и 10-километрови наблюдателни зони около всяко огнище, в които се извършваха клинични прегледи и пробовземане.

Наложи се и хуманно умъртвяване на заразени и контактни животни, като случаите включваха стада от 150 овце в Жельо Воевода, Сливенско, 1000 овце в Шейново, Казанлъшко, и 258 овце в Чернооки, Крумовградско. Бяха въведени временни забрани за движение, паша и търговия с дребни преживни животни на национално ниво и в засегнатите райони, за да се ограничи разпространението.

Реакцията на животновъдите беше остра, като те обявиха протестна готовност и настояваха за незабавна зонова ваксинация и адекватно обезщетение за умъртвените животни.

Източник: БГНЕС    
