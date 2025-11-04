България

Как да си осигурим втора пенсия от близо 1000 лв. месечно - още от 30-годишна възраст

Все по-млади хора се осигуряват в доброволните пенсионни фондове, показват данни на бранша

4 ноември 2025, 12:12
Как да си осигурим втора пенсия от близо 1000 лв. месечно - още от 30-годишна възраст
Източник: iStock

К лиентите на доброволните пенсионни фондове в България вече са натрупали над 323 милиона лева доход от началото на 2023 г. досега, а спестяванията в личните партиди на осигурените в доброволните пенсионни фондове са 1,6 млрд. лева, съобщи Pariteni.bg.

Данните показват ефективността на доброволните пенсионни фондове в България, демонстрирайки потенциала им за натрупване на доход и спестявания и важната им роля в осигуряването на финансово стабилно бъдеще.

С увеличаващата се продължителност на живота и засилващия се демографски натиск върху държавната пенсионна система, доброволното пенсионно осигуряване се превръща от алтернатива в необходимост. Това стана ясно на специално събитие, посветено на темата

„Пенсионното осигуряване на бъдещето: трендове, технологии и дълголетие“, представители на УниКредит Булбанк и ПОД Алианц България обсъдиха актуалната картина, базирана на данните: хората живеят по-дълго, работят по-дълго и очакват по-високо качество на живот в напреднала възраст. Това налага преосмисляне на начина, по който спестяваме и инвестираме.

Според доклада за дълголетието на УниКредит, публикуван по-рано тази година, продължителността на живота в Европа ще се увеличи с 4.5 години до 2050 г., но здравословният живот – само с 2.6 години.

От своя страна, Allianz Global Pension Report 2025 класира България на 11-о място сред 71 държави по качество на пенсионната система, с добри показатели за устойчивост и адекватност. Въпреки това, страната се сблъсква с неблагоприятно съотношение между пенсионери и работещи – 2 млн. пенсионери срещу 2.9 млн. заети лица, което поставя сериозен натиск върху държавната система.

В този контекст, доброволното пенсионно осигуряване се очертава като стратегически инструмент за финансова сигурност. Статистиката показва, че активите в доброволните пенсионни фондове са се увеличили с над 90% за последните пет години, но все още представляват едва 1.55% от спестяванията на населението – огромен потенциал за развитие.

Тенденцията за инвестиция в дълголетието

„Дълголетието се утвърждава като една от водещите глобални мегатенденции, която променя начина, по който работим, спестяваме и планираме бъдещето си. Това подчертава колко важно е навременното финансово планиране. Два месеца от старта на услугата забелязваме засилен интерес от клиентите – почти два пъти повече клиенти са се възползвали. Другата добра новина е, че благодарение на изцяло дигиталния процес в Булбанк Мобайл все по-млади хора планират финансово златната си възраст“, заяви Борислав Генов, главен директор „Банкиране на дребно“ на УниКредит Булбанк.

„Демографските тенденции в България са необратими – днес на един пенсионер се падат 1.5 работещи и през следващите десетилетия се очаква това съотношение да стане още по-неблагоприятно. В този контекст доброволното пенсионно осигуряване не е разход, а инвестиция в личната финансова независимост и достойнство в пенсионна възраст.“, каза Владислав Русев, главен изпълнителен директор на ПОД „Алианц България“.

Профил на потребителя и потенциал за растеж

Разпределението по възрастови групи показва, че средната възраст на клиентите, откриващи доброволно пенсионно осигуряване, намалява от 55 на 42 благодарение на удобството на новия процес. Въпреки това, 92.3% от спестяванията на българите са в банкови депозити, докато едва 1.55% са насочени към доброволни пенсионни фондове. Това показва нужда от повишаване на финансовата грамотност и осъзнато планиране.

Юлиян Влахов, директор „Продукти и услуги“ в УниКредит Булбанк, представи детайлен профил на потребителя и илюстрира с практически пример как мъж на 30 години, който прави редовни вноски в доброволен пенсионен фонд, може да натрупа над 107 000 лв. и да получава месечна пенсия от 990 лв. в продължение на 10 години, като същевременно спести 6 300 лв. от данъци.

Източник: pariteni.bg    
Доброволно пенсионно осигуряване Дълголетие Демографски натиск Пенсионна система Финансово планиране Спестявания за пенсия Инвестиции Финансова грамотност УниКредит Булбанк ПОД Алианц България
Последвайте ни

По темата

Председателят на ЕЦБ и управителят на БНБ показаха българските евробанкноти (ВИДЕО/СНИМКИ)

Председателят на ЕЦБ и управителят на БНБ показаха българските евробанкноти (ВИДЕО/СНИМКИ)

Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни

Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни

Удар по

Удар по "Кулите на Бойко", Украйна променя стратегията си

Мутантите на Чернобил: Жаби, вълци и кучета развиват „суперсили“ в радиоактивната зона

Мутантите на Чернобил: Жаби, вълци и кучета развиват „суперсили“ в радиоактивната зона

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Как да почистим котешката урина

Как да почистим котешката урина

dogsandcats.bg
<p>Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва</p>
Ексклузивно

Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва

Преди 4 часа
4 ноември: Убийството, което промени историята
Ексклузивно

4 ноември: Убийството, което промени историята

Преди 7 часа
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)
Ексклузивно

Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)

Преди 6 часа
От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси
Ексклузивно

От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси

Преди 7 часа

Виц на деня

– Изтеглих си приложение за броене на калории. – И как е? – Изтри се само, след като видя снимка от вечерята ми.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Най-тясната къща в Ню Йорк се продава за милиони (СНИМКИ)

Най-тясната къща в Ню Йорк се продава за милиони (СНИМКИ)

Свят Преди 5 минути

„Няма нищо подобно на пазара в момента“

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев с отговор на депутата от БСП Драгомир Стойнев за данък дивидент и сивата икономика

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев с отговор на депутата от БСП Драгомир Стойнев за данък дивидент и сивата икономика

България Преди 7 минути

<p>Заплита се мистерията с войника, взривил се пред хотел &bdquo;Тръмп&ldquo;</p>

Мистерията около войника от Специалните части, който взриви Cybertruck пред хотел „Тръмп“ в Лас Вегас, се задълбочава

Свят Преди 19 минути

Разследването разкри нови детайли за действията и мотивите на американския спецвойник, но манифестът му остава засекретен

Следващият Джим Кери? 18-годишният Мейсън Темз постави рекорд, непостиган от 30 години

Следващият Джим Кери? 18-годишният Мейсън Темз постави рекорд, непостиган от 30 години

Любопитно Преди 31 минути

Мейсън Темз успя да повтори това, което единствено Джим Кери направи през 90-те

Защо не ядем чайки и лебеди?

Защо не ядем чайки и лебеди?

Любопитно Преди 37 минути

Чарлз Дарвин първи предполага, че днешните кокошки произхождат от червен джунглов петел

Рийз Уидърспун с рядък коментар за отношенията на Дженифър Анистън и Брад Пит

Рийз Уидърспун с рядък коментар за отношенията на Дженифър Анистън и Брад Пит

Любопитно Преди 42 минути

В подкаст интервю Рийз Уидърспун сподели, че Дженифър Анистън е „топла, приятелска и не копнее за Брад Пит“

Йордан Кателиев, обвинен заедно с Благомир Коцев, иска разследването да бъде прекратено

Йордан Кателиев, обвинен заедно с Благомир Коцев, иска разследването да бъде прекратено

България Преди 53 минути

Свидетелите са разпитани многократно по време на цялото производство по разследването, заяви адвокатът на общинския съветник

<p>Частично срутената историческа кула в Рим може да падне напълно</p>

Corriere della Sera: Частично срутената историческа кула в Рим може да падне напълно

Свят Преди 1 час

Строежът на кулата Конти, разположена близо до Римския форум, започва през 9 век

Джъстин Балдони губи делото срещу Блейк Лайвли заради неочаквана грешка

Джъстин Балдони губи делото срещу Блейк Лайвли заради неочаквана грешка

Любопитно Преди 1 час

Многомилионният иск за клевета, оценяван на около 400 милиона долара, бе подаден от Балдони, след като Лайвли първоначално го съди за тормоз

Тежка катастрофа на пътя Плевен – Бяла, има пострадали

Тежка катастрофа на пътя Плевен – Бяла, има пострадали

България Преди 1 час

По първоначална информация са се ударили лек и товарен автомобил

Адска смърт: Огромни стършели убиха мъж и сина му

Адска смърт: Огромни стършели убиха мъж и сина му

Свят Преди 1 час

Жертвите са ужилени над 100 пъти и починаха часове след като били откарани спешно в близка болница

Русия затяга обръча около Покровск

Русия затяга обръча около Покровск

Свят Преди 1 час

Украйна отхвърля твърдението, че войските ѝ са обсадени

Войски на САЩ се изтеглят от Ирак, Израел укрепва границите си

Войски на САЩ се изтеглят от Ирак, Израел укрепва границите си

Свят Преди 1 час

Под натиска на САЩ Багдад започна кампания за разоръжаване на подкрепяните от Иран въоръжени групировки, свързани с НМС

<p>Президентът връчи националното знаме на 34-ата българска полярна експедиция (СНИМКИ)</p>

Президентът Румен Радев връчи националното знаме на 34-ата българска полярна експедиция (СНИМКИ)

България Преди 1 час

На церемония в Гербовата зала знамето прие ръководителят ѝ проф. Христо Пимпирев

Хората, родени на тези дати, изглеждат по-млади от възрастта си

Хората, родени на тези дати, изглеждат по-млади от възрастта си

Любопитно Преди 1 час

Снимката е илюстративна

Ужас в Плазище: Два кангала разкъсаха крака на 91-годишен дядо

България Преди 1 час

Пострадалият е с разкъсване на дясната подбедрица

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето яде котешки изпражнения

dogsandcats.bg

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg
1

Щъркел на автогарата в Монтана

sinoptik.bg
1

Облаци и мъгли след "сиромашкото лято"

sinoptik.bg

От сладникав актьор до носител на Оскар: Матю Макконъхи на 56

Edna.bg

Здравословни рецепти с джинджифил

Edna.bg

Безпощадната Серия А погълна поредната треньорска жертва

Gong.bg

Легенда на Италия става треньор на Петко Христов

Gong.bg

Почина Дик Чейни (СНИМКИ)

Nova.bg

Председателят на ЕЦБ и управителят на БНБ показаха първите български евробанкноти (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg