Новият парламент избра заместник - председатели

Н ародното събрание одобри кандидатурите на заместник-председателите на парламента.

Старт на 52-рото НС, новите депутати положиха клетва

"Прогресивна България" предложи доц. Иван Ангелов за зам.-председател на НС. Кандидатурата му бе издигната от Петър Витанов.

ГЕРБ-СДС предложи Рая Назарян за зам.-председател на Народното събрание. Кандидатурата й бе издигната от проф. Костадин Ангелов.

Хамид Хамид от ДПС предложи кандидатурата на доц. Айтен Байрам Сабри.

Надежда Йорданова от ДБ предложи ген. Атанас Атанасов за зам.-председател на НС.

Акад. Николай Денков от ПП предложи Стою Стоев.

От "Възраждане" предложиха Цончо Ганев.

След гласуване предложенията бяха приети единодушно с 234 гласа.

Преди това Михаела Доцова беше избрана за председател на 52-рото Народно събрание. От общо 237 регистрирали се депутати, за кандидатурата ѝ гласуваха 188 народни представители, нямаше против, а 49 депутати се въздържаха.

Кандидатът на "Възраждане" Петър Петров беше подкрепен за председателското място на парламента от едва 12 депутати от общо гласували 236 народни представители. Против номинацията му бяха 174 депутати, а 50 се въздържаха.