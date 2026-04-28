България

Българските „очи“ на Луната: Как д-р Петко Динев покори НАСА

Петко Динев е на посещение в България на 27 и 28 април 2026 г. по покана на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски

28 април 2026, 11:48
Българските „очи“ на Луната: Как д-р Петко Динев покори НАСА
Източник: БТА

С офийският университет (СУ) е домакин на лекция на инж. д-р Петко Динев, посветена на неговия професионален опит и българския принос към мисията на САЩ „Артемида II“. Лекцията започна днес от 10.30 ч. в аулата в Ректората. Темата на разговора е „Очите на Артемида: българският принос към мисии до Луната". Това съобщи образователната институция в сайта си.

Инж. д-р Динев ще разкаже за своя път от България до Съединените американски щати, за работата си в сферата на високите технологии и за своя принос за мисиите „Артемида I“ и „Артемида II“ на НАСА. След лекцията ще има възможност за въпроси и разговор със студентите, се казва още в информацията.

Инж. д-р Петко Динев е български учен, инженер и предприемач. Завършва приложна физика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а по-късно продължава професионалния и научния си път в Съединените американски щати, където защитава и докторска дисертация. Автор е на множество научни публикации и 11 международни патента. Той е основател на високотехнологичната компания IMPERX, чиито разработки в областта на оптичните и цифровите образни технологии намират приложение в индустрията, сигурността и космическите технологии, включително в мисиите „Артемида I“ и „Артемида II“ на НАСА, информират от СУ.

Събитието е организирано от Министерството на външните работи на Република България, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Студентския дипломатически клуб.

Петко Динев е на посещение в България на 27 и 28 април 2026 г. по покана на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски, съобщиха вчера от Министерството на външните работи (МВнР).

В програмата на учения у нас са и срещи в Sofia Tech Park и Американския колеж в София, както и разговори с представители на научните и иновационните среди.

7 снимки
Артемис II
Артемис II
Артемис II
Артемис II

Българската компания Imperx  произвежда камерите на ракетата, която извежда капсулата с астронавтите на НАСА в орбита. Компанията произвежда най-висококачествените камери, използвани в много проекти на НАСА. Камерите на компанията излъчват на живо всеки старт на космическа ракета на НАСА и проследиха старта на последната мисия за обиколка на Луната.

Капсулата „Орион" и четиричленният екипаж на мисията „Артемида II“ се завърнаха на Земята, след близо 10 дни в Космоса, на 11 април, с което успешно приключи първото пътуване на хора до Луната и обратно от повече от половин век насам, предаде Ройтерс. 

Мисиите „Артемида I“ и „Артемида II“ на НАСА са ключови компоненти на програмата „Артемида“ на НАСА – амбициозна инициатива, насочена към връщане на хората на Луната за първи път след ерата на „Аполо“ и установяване на устойчиво дългосрочно човешко присъствие там. В крайна сметка това ще послужи като трамплин за изследване на Марс от човека. Тези мисии използват мощната ракета Space Launch System (SLS) и космическия кораб „Орион“ на НАСА.

Източник: Анелия Узунова/БТА    
Последвайте ни
Депутатите разпределиха местата си в пленарната зала, бюджетът остава приоритет №1

Депутатите разпределиха местата си в пленарната зала, бюджетът остава приоритет №1

Непознатата история на първия американски президент Джордж Вашингтон

Непознатата история на първия американски президент Джордж Вашингтон

Заразен с лептоспироза почина на гръцкия остров Закинтос

Заразен с лептоспироза почина на гръцкия остров Закинтос

От КАТ и Скотланд Ярд до първия звънец: Кой е генерал Румен Миланов, който ще открие 52-рия парламент?

От КАТ и Скотланд Ярд до първия звънец: Кой е генерал Румен Миланов, който ще открие 52-рия парламент?

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

pariteni.bg
Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 6 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 6 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 6 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 6 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Черен дъжд" над Туапсе след нов удар по руската петролна инфраструктура

Свят Преди 12 минути

„Зомби червей“ беше размразен след 24 000 години и започна да се размножава

Любопитно Преди 20 минути

Иран: САЩ вече не са в състояние да диктуват политиката си на други държави

Свят Преди 44 минути

Поклонението пред Михаил Заимов ще бъде на 29 април

България Преди 48 минути

Gong.bg разширява дигиталното си присъствие с нов интерактивен канал

Любопитно Преди 50 минути

Руска суперяхта премина през Ормузкия проток въпреки блокадата

Свят Преди 50 минути

Джими Кимъл

Свят Преди 51 минути

Фатален сблъсък край Пловдив: Млад мъж загина при катастрофа с трактор

България Преди 52 минути

5-годишно момче пострада при катастрофа в Казанлък, в болница е

България Преди 58 минути

Отборът на шампионите: Кои са златните имена на България, които станаха депутати?

България Преди 1 час

Кандев: Камионът при инцидента в тунел "Витиня" е бил технически изправен, показва експертиза

България Преди 1 час

.

България Преди 1 час

Анна Бодакова

България Преди 1 час

Ексхумират тялото на мъжа, чиито останки бяха открити в къща в Камено

България Преди 1 час

От ученици за ученици: Над 500 младежи обсъждат професиите на бъдещето

Любопитно Преди 1 час

Онкоболни сигнализират за дискриминация заради отказ от финансиране на ключови изследвания

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

