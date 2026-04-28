Българските „очи“ на Луната: Как д-р Петко Динев покори НАСА

С офийският университет (СУ) е домакин на лекция на инж. д-р Петко Динев, посветена на неговия професионален опит и българския принос към мисията на САЩ „Артемида II“. Лекцията започна днес от 10.30 ч. в аулата в Ректората. Темата на разговора е „Очите на Артемида: българският принос към мисии до Луната". Това съобщи образователната институция в сайта си.

Инж. д-р Динев ще разкаже за своя път от България до Съединените американски щати, за работата си в сферата на високите технологии и за своя принос за мисиите „Артемида I“ и „Артемида II“ на НАСА. След лекцията ще има възможност за въпроси и разговор със студентите, се казва още в информацията.

Инж. д-р Петко Динев е български учен, инженер и предприемач. Завършва приложна физика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а по-късно продължава професионалния и научния си път в Съединените американски щати, където защитава и докторска дисертация. Автор е на множество научни публикации и 11 международни патента. Той е основател на високотехнологичната компания IMPERX, чиито разработки в областта на оптичните и цифровите образни технологии намират приложение в индустрията, сигурността и космическите технологии, включително в мисиите „Артемида I“ и „Артемида II“ на НАСА, информират от СУ.

Събитието е организирано от Министерството на външните работи на Република България, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Студентския дипломатически клуб.

Петко Динев е на посещение в България на 27 и 28 април 2026 г. по покана на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски, съобщиха вчера от Министерството на външните работи (МВнР).

В програмата на учения у нас са и срещи в Sofia Tech Park и Американския колеж в София, както и разговори с представители на научните и иновационните среди.

Българската компания Imperx произвежда камерите на ракетата, която извежда капсулата с астронавтите на НАСА в орбита. Компанията произвежда най-висококачествените камери, използвани в много проекти на НАСА. Камерите на компанията излъчват на живо всеки старт на космическа ракета на НАСА и проследиха старта на последната мисия за обиколка на Луната.

Капсулата „Орион" и четиричленният екипаж на мисията „Артемида II“ се завърнаха на Земята, след близо 10 дни в Космоса, на 11 април, с което успешно приключи първото пътуване на хора до Луната и обратно от повече от половин век насам, предаде Ройтерс.

Мисиите „Артемида I“ и „Артемида II“ на НАСА са ключови компоненти на програмата „Артемида“ на НАСА – амбициозна инициатива, насочена към връщане на хората на Луната за първи път след ерата на „Аполо“ и установяване на устойчиво дългосрочно човешко присъствие там. В крайна сметка това ще послужи като трамплин за изследване на Марс от човека. Тези мисии използват мощната ракета Space Launch System (SLS) и космическия кораб „Орион“ на НАСА.