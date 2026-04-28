„Зомби червей“ беше размразен след 24 000 години и започна да се размножава

У чени успешно възстановиха „зомби червей“, който е бил замразен в продължение на 24 000 години, разкривайки нова информация за това как животът оцелява в най-негостоприемните среди за продължителни периоди от време.

Според проучване, публикувано в научното списание Current Biology, изследователите са установили, че микроскопичният организъм, идентифициран като ротатория, е малко, многоклетъчно животно, което обикновено се среща в сладководни среди и е известно със своята необичайна издръжливост, съобщи FOX News.

„Зомби червеят“ е бил замразен дълбоко в сибирската вечна замръзналост още от късния плейстоцен, който се счита за последната епоха на ледниковия период, приключила преди приблизително 11 700 години, пише The New York Post.

Учени смятат, че формацията Йедома, богата на лед и органични вещества вечна замръзналост, образувана по време на ледниковия период, е помогнала да се запази образецът в стабилно замразено състояние в продължение на десетки хиляди години.

Изследователите внимателно размразили ротаторията при строго контролирани лабораторни условия и останали смаяни, когато многовековният организъм възобновил нормалните си биологични функции.

Още по-шокиращо е, че той успял отново да се размножава безполово, което показва, че клетъчните му структури са останали непокътнати след десетки хиляди години в лед.

„Нашият доклад е най-силното доказателство до момента, че многоклетъчните животни могат да издържат десетки хиляди години в криптобиоза – състояние на почти напълно спряна обмяна на веществата“, каза водещият изследовател Стас Малавин пред Indian Defence Review.

Феноменът зад оцеляването на ротаторията е криптобиозата – състояние, при което метаболитната активност в организмите се забавя почти до нула, позволявайки на определени форми на живот да издържат на екстремни условия като замръзване, дехидратация и липса на кислород.

Докато едноклетъчни форми на живот или по-прости структури са били възстановявани от лед и преди, възстановяването на многоклетъчен организъм представлява значителен пробив за учените, тъй като по-сложните форми на живот се сблъскват с по-големи предизвикателства при оцеляване при замръзване и размразяване без увреждане.

Но пробивът идва с ясно предупреждение – с разтопяването на вечната замръзналост учените се опасяват, че древни микроби могат да бъдат освободени в природата, което повдига спешни въпроси относно рисковете, които те могат да представляват.

Въпреки микроскопичния си размер, ротаториите имат сложни биологични характеристики, включително храносмилателни системи и прости нервни структури, което прави способността им да преживяват дългосрочно замръзване особено забележителна.

Учените смятат, че резултатите могат да имат по-широко научно значение, особено за разбирането на това как клетките устояват на увреждания, причинени от замръзване и радиация с течение на времето.

Откритието, второто през последните години, след като руски учени откриха арктически „зомби червеи“ през 2021 г., може също да повлияе на изследвания в области като биотехнологиите и астробиологията, където учените изучават как животът може да оцелее в екстремни или дори извънземни среди.

Въпреки това учените предупреждават, че тези открития не означават, че по-големи организми, като бозайници, могат да бъдат възстановени след подобни периоди на замръзване.

По-висшите форми на живот са далеч по-сложни от микроскопичните организми, което ги прави много по-податливи на сериозни клетъчни увреждания по време на процесите на замръзване и размразяване.

Въпреки това изследването разширява познатите граници на живота на Земята, повдигайки нови въпроси за това колко дълго организмите могат да останат жизнеспособни при подходящи условия и потенциално променяйки начина, по който учените мислят за оцеляването в екстремни среди.