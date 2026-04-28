„Зомби червей“ беше размразен след 24 000 години и започна да се размножава

„Зомби червеят“ е бил замразен дълбоко в сибирската вечна замръзналост още от късния плейстоцен, който се счита за последната епоха на ледниковия период, приключила преди приблизително 11 700 години

28 април 2026, 12:31
„Зомби червей“ беше размразен след 24 000 години и започна да се размножава
У чени успешно възстановиха „зомби червей“, който е бил замразен в продължение на 24 000 години, разкривайки нова информация за това как животът оцелява в най-негостоприемните среди за продължителни периоди от време.

Според проучване, публикувано в научното списание Current Biology, изследователите са установили, че микроскопичният организъм, идентифициран като ротатория, е малко, многоклетъчно животно, което обикновено се среща в сладководни среди и е известно със своята необичайна издръжливост, съобщи FOX News.

„Зомби червеят“ е бил замразен дълбоко в сибирската вечна замръзналост още от късния плейстоцен, който се счита за последната епоха на ледниковия период, приключила преди приблизително 11 700 години, пише The New York Post.

Учени смятат, че формацията Йедома, богата на лед и органични вещества вечна замръзналост, образувана по време на ледниковия период, е помогнала да се запази образецът в стабилно замразено състояние в продължение на десетки хиляди години.

Изследователите внимателно размразили ротаторията при строго контролирани лабораторни условия и останали смаяни, когато многовековният организъм възобновил нормалните си биологични функции.

Още по-шокиращо е, че той успял отново да се размножава безполово, което показва, че клетъчните му структури са останали непокътнати след десетки хиляди години в лед.

„Нашият доклад е най-силното доказателство до момента, че многоклетъчните животни могат да издържат десетки хиляди години в криптобиоза – състояние на почти напълно спряна обмяна на веществата“, каза водещият изследовател Стас Малавин пред Indian Defence Review.

Феноменът зад оцеляването на ротаторията е криптобиозата – състояние, при което метаболитната активност в организмите се забавя почти до нула, позволявайки на определени форми на живот да издържат на екстремни условия като замръзване, дехидратация и липса на кислород.

Докато едноклетъчни форми на живот или по-прости структури са били възстановявани от лед и преди, възстановяването на многоклетъчен организъм представлява значителен пробив за учените, тъй като по-сложните форми на живот се сблъскват с по-големи предизвикателства при оцеляване при замръзване и размразяване без увреждане.

Но пробивът идва с ясно предупреждение – с разтопяването на вечната замръзналост учените се опасяват, че древни микроби могат да бъдат освободени в природата, което повдига спешни въпроси относно рисковете, които те могат да представляват.

Въпреки микроскопичния си размер, ротаториите имат сложни биологични характеристики, включително храносмилателни системи и прости нервни структури, което прави способността им да преживяват дългосрочно замръзване особено забележителна.

Учените смятат, че резултатите могат да имат по-широко научно значение, особено за разбирането на това как клетките устояват на увреждания, причинени от замръзване и радиация с течение на времето.

Откритието, второто през последните години, след като руски учени откриха арктически „зомби червеи“ през 2021 г., може също да повлияе на изследвания в области като биотехнологиите и астробиологията, където учените изучават как животът може да оцелее в екстремни или дори извънземни среди.

Въпреки това учените предупреждават, че тези открития не означават, че по-големи организми, като бозайници, могат да бъдат възстановени след подобни периоди на замръзване.

По-висшите форми на живот са далеч по-сложни от микроскопичните организми, което ги прави много по-податливи на сериозни клетъчни увреждания по време на процесите на замръзване и размразяване.

Въпреки това изследването разширява познатите граници на живота на Земята, повдигайки нови въпроси за това колко дълго организмите могат да останат жизнеспособни при подходящи условия и потенциално променяйки начина, по който учените мислят за оцеляването в екстремни среди.

По темата

Източник: The New York Post    
Депутатите разпределиха местата си в пленарната зала, бюджетът остава приоритет №1

Депутатите разпределиха местата си в пленарната зала, бюджетът остава приоритет №1

Непознатата история на първия американски президент Джордж Вашингтон

Непознатата история на първия американски президент Джордж Вашингтон

Заразен с лептоспироза почина на гръцкия остров Закинтос

Заразен с лептоспироза почина на гръцкия остров Закинтос

От КАТ и Скотланд Ярд до първия звънец: Кой е генерал Румен Миланов, който ще открие 52-рия парламент?

От КАТ и Скотланд Ярд до първия звънец: Кой е генерал Румен Миланов, който ще открие 52-рия парламент?

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

pariteni.bg
Колко дълго продължава бременността при кучетата?

Колко дълго продължава бременността при кучетата?

dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 6 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 6 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 6 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 6 дни
"Черен дъжд" над Туапсе след нов удар по руската петролна инфраструктура

"Черен дъжд" над Туапсе след нов удар по руската петролна инфраструктура

Свят Преди 13 минути

"Има още едно сериозно извънредно положение в Туапсе след атака на вражески дронове", заяви местният губернатор

Венеция потъва: Градът обмисля драстични мерки срещу рекордните наводнения

Венеция потъва: Градът обмисля драстични мерки срещу рекордните наводнения

Любопитно Преди 24 минути

Въпреки защитната система за 6 милиарда евро, Адриатическо море продължава да притиска историческия град

Gong.bg разширява дигиталното си присъствие с нов интерактивен канал

Gong.bg разширява дигиталното си присъствие с нов интерактивен канал

Любопитно Преди 51 минути

Руска суперяхта премина през Ормузкия проток въпреки блокадата

Руска суперяхта премина през Ормузкия проток въпреки блокадата

Свят Преди 51 минути

Руската суперяхта разполага с басейн, подводница и хеликоптерна площадка

Джими Кимъл

След шегата за „вдовица“: Джими Кимъл отказва да се извини на Мелания Тръмп

Свят Преди 52 минути

В шоуто си в понеделник Кимъл заяви, че съжалява за преживяното от президента и първата дама, но привидно защити шегата и не се извини за нея. По-късно той обясни своята „шега“, като каза, че това е „много лека шега за това, че той е почти на 80, а тя е по-млада от мен“

Фатален сблъсък край Пловдив: Млад мъж загина при катастрофа с трактор

Фатален сблъсък край Пловдив: Млад мъж загина при катастрофа с трактор

България Преди 53 минути

Заради извършване на огледи на местопроизшествието е създадена е организация за обход през Чикерица

5-годишно момче пострада при катастрофа в Казанлък, в болница е

5-годишно момче пострада при катастрофа в Казанлък, в болница е

България Преди 59 минути

Шофьорите са проверени за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати

,

Започна процесът срещу младежа, планирал атентат на концерт на Тейлър Суифт

Свят Преди 1 час

21-годишен австриец се изправи пред съда по обвинения в подготовка на мащабна терористична атака срещу почитателите на американската поп звезда през август 2024 г., която доведе до отмяната на три разпродадени концерта в австрийската столица

Българските „очи“ на Луната: Как д-р Петко Динев покори НАСА

Българските „очи“ на Луната: Как д-р Петко Динев покори НАСА

България Преди 1 час

Петко Динев е на посещение в България на 27 и 28 април 2026 г. по покана на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски

Отборът на шампионите: Кои са златните имена на България, които станаха депутати?

Отборът на шампионите: Кои са златните имена на България, които станаха депутати?

България Преди 1 час

Някои от най-разпознаваемите имена в българския спорт ще намерят ново поле за изява - политиката

Янкулов: Сарафов се оттегли след политическо преформатиране, законът беше игнориран

Янкулов: Сарафов се оттегли след политическо преформатиране, законът беше игнориран

България Преди 1 час

Министърът на правосъдието посочи, че екипът му ще внесе законопроект за нова процедура за избор на състав на ВСС

<p>Кандев: Камионът при инцидента в тунел &quot;Витиня&quot; е бил технически изправен</p>

Кандев: Камионът при инцидента в тунел "Витиня" е бил технически изправен, показва експертиза

България Преди 1 час

По думите на Кандев това обстоятелство поставя допълнителни въпроси в рамките на вече образуваното досъдебно производство от прокуратурата

.

Нови правила на пътя: Връщат книжката след алкохол и наркотици само с изпит и психотест

България Преди 1 час

МВР предлага нови курсове и психологическа оценка за нарушителите на пътя, но експерти предупреждават: „Мярката и сега съществува в закона, но не се прилага“

Анна Бодакова

Тя разби стереотипите: Анна Бодакова – новият феномен в 52-ия парламент

България Преди 1 час

На 23 години Анна Бодакова не само се превърна в най-младия депутат в новия парламент, но и доказа, че гласоподавателите са готови да подкрепят промяната, когато видят зад нея ясна визия и подготовка

Ексхумират тялото на мъжа, чиито останки бяха открити в къща в Камено

Ексхумират тялото на мъжа, чиито останки бяха открити в къща в Камено

България Преди 1 час

Причината - подозрения за извършено убийство

От ученици за ученици: Над 500 младежи обсъждат професиите на бъдещето

От ученици за ученици: Над 500 младежи обсъждат професиите на бъдещето

Любопитно Преди 1 час

Ученическият клуб MoneyMinds с нова инициатива за избор на образование, успешна кариера и развитие на ключови умения

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg
1

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

sinoptik.bg
1

80% от обема на язовирите е запълнен

sinoptik.bg

Ал Пачино показа как се празнува на 86 – танци, настроение и сладка изненада

Edna.bg

След 5 години и загубата на ръката си, Иво Карамански се връща към музиката

Edna.bg

Добрите новини от Левски нямат край

Gong.bg

Фенове на Славия отговориха на Венци Стефанов

Gong.bg

Работник се барикадира в кабинета на главния инженер в гараж на Столичния автотранспорт

Nova.bg

След стрелбата във Вашингтон: Повдигнаха три обвинения на извършителя, предстоят още

Nova.bg