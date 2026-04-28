Фатален сблъсък край Пловдив: Млад мъж загина при катастрофа с трактор

М ъж на 22-годишна загина при катастрофа на пътя между пловдивските села Стряма и Калековец във вторник сутринта.

Млад мъж загина в катастрофа край Пловдив

Според предварителната информация лек автомобил се блъснал в задната част на трактор. Пристигналият екип на Спешната помощ е констатирал смъртта на мъжа зад волана на колата, съобщи NOVA, позовавайки се на полицията в града.

Заради извършване на огледи на местопроизшествието е създадена е организация за обход през Чикерица. Разследват се причините и обстоятелствата, довели до катастрофата.