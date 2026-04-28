5-годишно момче пострада при катастрофа в Казанлък, в болница е

М омче на пет години е настанено в болница в Стара Загора след пътнотранспортно произшествие в Казанлък, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Няма опасност за живота му.

Дете пострада при пътен инцидент в Казанлък

Инцидентът е настъпил около 16:30 часа в понеделник на Подбалканския път в района на западния изход на Казанлък. По първоначална информация катастрофата е между лек автомобил, управляван от 37-годишна жена и друга кола, управлявана от 31-годишен мъж. Пострадалото момче е пътувало в колата на жената.

Шофьорите са проверени за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати.

В Районното полицейско управление в Казанлък е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.

По-рано от МВР съобщиха, че общо 40 души са пострадали при катастрофи в България през изминалото денонощие. Тежките произшествията за изминалите 24 часа са 30.