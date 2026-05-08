България

Николай Копринков оглавява кабинета на премиера, назначени са 18 заместник-министри

Поста началник на политическия кабинет на премиера поема Николай Копринков

Обновена преди 1 час / 8 май 2026, 20:55
Николай Копринков оглавява кабинета на премиера, назначени са 18 заместник-министри
Министерски съвет   
Източник: БТА

С ъс заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени 18 заместник-министри, съобщиха от правителствената пресслужба. Поста началник на политическия кабинет на министър-председателя поема Николай Копринков

Девет нови депутати влизат в НС, ето кои са заместниците на министрите

  • В Министерството на финансите на длъжността заместник-министър е назначен Методи Валериев Методиев
  • Поста заместник-министър на иновациите и дигиталната трансформация поемат Атанас Янчев Мазнев и Мира Славчева Йосифова
  • Галя Иванова Александрова е назначена за заместник-министър на здравеопазването. 
  • В Министерството на енергетиката поста заместник-министър поемат Любомира Ганчева Ганчева и Кирил Руменов Темелков
  • Поля Светлинова Занева-Димитрова е назначена за заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. 
  • Ася Димитрова Панджерова поема поста на заместник-министър в Министерството на образованието и науката. 
  • За заместник-министър на труда и социалната политика е назначена Надя Спасова Клисурска-Жекова
  • В Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията поста заместник-министър поема Михаела Георгиева Карадимова. 
  • Калоян Иванов Милтенов е назначен за заместник-министър на вътрешните работи. 
  • За заместник-министър на транспорта и съобщенията е назначена Христина Симеонова Велинова
  • В Министерството на външните работи за заместник-министър е назначена Иванка Тодорова Ташева
  • Постът заместник-министър в Министерството на околната среда и водите поема Атанас Петров Костадинов
  • За заместник-министър на земеделието и храните е назначен Иван Петров Палигоров
  • В Министерството на отбраната Катерина Владимирова Граматикова е назначена за заместник-министър. 
  • Мариела Тодорова Модева поема поста заместник-министър на туризма. 
  • Пламен Василев Славов е назначен за заместник-министър на културата.

Кабинетът "Радев" положи клетва

Информация за биографиите на заместник-министрите ще бъде публикувана на интернет страниците на съответните ведомства. 

Източник: БГНЕС    
Заместник-министри Правителствени назначения Министър-председател Румен Радев Министерства Държавна администрация
Последвайте ни
Николай Копринков оглавява кабинета на премиера, назначени са 18 заместник-министри

Николай Копринков оглавява кабинета на премиера, назначени са 18 заместник-министри

Пентагонът разсекрети досиета за „супергорещо“ НЛО край секретен обект

Пентагонът разсекрети досиета за „супергорещо“ НЛО край секретен обект

Михаела Доцова: Влизаме в управлението с отбор от изключителни професионалисти

Михаела Доцова: Влизаме в управлението с отбор от изключителни професионалисти

Разсекретените досиета: Бъз Олдрин описва „необичайни явления“ по време на мисията до Луната

Разсекретените досиета: Бъз Олдрин описва „необичайни явления“ по време на мисията до Луната

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

dogsandcats.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 3 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 3 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 3 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп обяви тридневно прекратяване на огъня между Украйна и Русия и размяна на затворници

Тръмп обяви тридневно прекратяване на огъня между Украйна и Русия и размяна на затворници

Свят Преди 1 час

В публикация в социалните мрежи Тръмп изрази надежда, че това ще е „началото на края на много дълга, смъртоносна и трудно разрешима война"

Антонио Коща поздрави премиера Радев за встъпването му в длъжност

Антонио Коща поздрави премиера Радев за встъпването му в длъжност

България Преди 1 час

Урсула фон дер Лайен също отправи своите поздрави до новоизбрания български министър-председател

Станчо Станев е временно изпълняващ длъжността председател на ДАНС

Станчо Станев е временно изпълняващ длъжността председател на ДАНС

България Преди 3 часа

Станчо Станев притежава богат професионален опит и отлични организаторски и ръководни качества, придобити през годините на работа в сферата на сигурността

София отбелязва Деня на Европа с богата програма

София отбелязва Деня на Европа с богата програма

България Преди 3 часа

Празничният ден ще започне в 10:30 ч. на площад „Св. Александър Невски“ с велопохода „Обиколка за Европа“

Киър Стармър заяви, че няма да подава оставка след тежките избори

Киър Стармър заяви, че няма да подава оставка след тежките избори

Свят Преди 3 часа

Стармър заяви, че поема отговорност за “много тежките резултати”, но няма да подаде оставка

От бейзболната шапка до Apple Watch: Как папа Лъв XIV промени Ватикана за 365 дни

От бейзболната шапка до Apple Watch: Как папа Лъв XIV промени Ватикана за 365 дни

Свят Преди 4 часа

От нископрофилен кардинал до една от най-влиятелните личности в света – първата година на Лъв XIV във Ватикана пренареди пластовете в Католическата църква, сблъска се челно с Белия дом и донесе „ефекта на Лъв“ сред младото поколение

<p>Ивелина Банялиева стана първият български общински съветник във Великобритания</p>

Българката Ивелина Банялиева избрана за общински съветник във Великобритания

България Преди 4 часа

Ивелина работи активно за по-добър достъп до услуги за психично здраве и за интеграцията на източноевропейските общности във Великобритания

Пол Мание от Франция спечели първия етап на Джиро д`Италия в България

Пол Мание от Франция спечели първия етап на Джиро д`Италия в България

България Преди 5 часа

Времето на победителя е 3 часа, 21 минути и 8 секунди, а на второ и трето място са Тобиас Лунд Андерсен (Дания) и Итън Върнън (Великобрпитания)

Американски филмов магнат купи замъка на Дракула в Брашов

Американски филмов магнат купи замъка на Дракула в Брашов

Свят Преди 5 часа

Джоел Уайншанкър е известен като администратор на Грейсланд - домът на Елвис Пресли в Мемфис

Испания идентифицира предполагаем случай на хантавирус в Аликанте

Испания идентифицира предполагаем случай на хантавирус в Аликанте

Свят Преди 5 часа

Въпросната жена е била пътничка на същия полет, с който е пътувал и пациентът, починал по-рано в Йоханесбург, след като е бил на круизния кораб "Хондиус", където се е заразил с вируса

Южноафрикански криминалисти работят на мястото на четворното убийство в богаташкия квартал „Константия“ в Кейптаун на 25 май 2023 г. При показната екзекуция бяха разстреляни българският подземни бос Красимир Каменов – Къро, съпругата му Гергана, детегледачката и охранителят им

Война за милиони под носа на полицията: Как Къро и Анджело Димов се сблъскаха с най-опасната банда в Кейптаун

Свят Преди 6 часа

Разследващите в Кейптаун са свързали екзекуцията на Красимир Каменов с друго показно убийство на българин и бруталния картел на Нафиз Модак, според местни медии

Американският държавен секретар Рубио разговаря с Мелони в Рим

Американският държавен секретар Рубио разговаря с Мелони в Рим

Свят Преди 6 часа

Срещата на Рубио с Мелони започна с разцелуване и ръкостискане

Тир се запали в движение на АМ "Тракия" край Пловдив

Тир се запали в движение на АМ "Тракия" край Пловдив

България Преди 6 часа

Огънят обхванал за секунди стоката, която била в ремаркето

Пентагонът публикува десетки файлове за НЛО, които Тръмп определи като "много интересни"

Пентагонът публикува десетки файлове за НЛО, които Тръмп определи като "много интересни"

Свят Преди 6 часа

Публикуването на 162 файла от Пентагона идва след президентска заповед от февруари, която изисква по-голяма прозрачност относно извънземен живот, UAP и НЛО

Девет нови депутати влизат в НС, ето кои са заместниците на министрите

Девет нови депутати влизат в НС, ето кои са заместниците на министрите

България Преди 6 часа

Новите депутати ще са в 52-ото Народно събрание, докато колегите им, които бяха избрани за членове на новото правителство, изпълняват функциите си

Важно: Промяна в движението на Метролиния 3 от 11 май заради разширението към „Слатина“

Важно: Промяна в движението на Метролиния 3 от 11 май заради разширението към „Слатина“

България Преди 6 часа

Разкриват временна автобусна линия заради спиране работата на две метространции

Всичко от днес

От мрежата

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Иво Аръков в PODCAST7: Обвиненията за 400 000 евро са лъжа, аз съм жертва на политическата криза

Edna.bg

Биляна Казакова: В НАТФИЗ обичат слабите, бях 45 кг., но не и здрава

Edna.bg

ЦСКА остана без петима за ЦСКА 1948, Ето’о пропуска и дербито с Левски

Gong.bg

Душан Косич: Можем да сме горди от представянето ни

Gong.bg

Доналд Тръмп обяви, че Украйна и Русия са приели искането му за тридневно спиране на огъня

Nova.bg

Назначени са 18 заместник-министри, началник на политическия кабинет на премиера става Николай Копринков

Nova.bg