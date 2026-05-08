Николай Копринков оглавява кабинета на премиера, назначени са 18 заместник-министри

С ъс заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени 18 заместник-министри, съобщиха от правителствената пресслужба. Поста началник на политическия кабинет на министър-председателя поема Николай Копринков
- В Министерството на финансите на длъжността заместник-министър е назначен Методи Валериев Методиев.
- Поста заместник-министър на иновациите и дигиталната трансформация поемат Атанас Янчев Мазнев и Мира Славчева Йосифова.
- Галя Иванова Александрова е назначена за заместник-министър на здравеопазването.
- В Министерството на енергетиката поста заместник-министър поемат Любомира Ганчева Ганчева и Кирил Руменов Темелков.
- Поля Светлинова Занева-Димитрова е назначена за заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
- Ася Димитрова Панджерова поема поста на заместник-министър в Министерството на образованието и науката.
- За заместник-министър на труда и социалната политика е назначена Надя Спасова Клисурска-Жекова.
- В Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията поста заместник-министър поема Михаела Георгиева Карадимова.
- Калоян Иванов Милтенов е назначен за заместник-министър на вътрешните работи.
- За заместник-министър на транспорта и съобщенията е назначена Христина Симеонова Велинова.
- В Министерството на външните работи за заместник-министър е назначена Иванка Тодорова Ташева.
- Постът заместник-министър в Министерството на околната среда и водите поема Атанас Петров Костадинов.
- За заместник-министър на земеделието и храните е назначен Иван Петров Палигоров.
- В Министерството на отбраната Катерина Владимирова Граматикова е назначена за заместник-министър.
- Мариела Тодорова Модева поема поста заместник-министър на туризма.
- Пламен Василев Славов е назначен за заместник-министър на културата.
Информация за биографиите на заместник-министрите ще бъде публикувана на интернет страниците на съответните ведомства.