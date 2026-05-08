Девет нови депутати влизат в НС, ето кои са заместниците на министрите

Ц ентралната избирателна комисия обяви нови девет депутати, които ще заемат местата на народните представители, които станаха членове на новото правителство, начело с министър-председателя Румен Радев. По закон това са следващите в кандидатската листа на "Прогресивна България".

Новите депутати ще са в 52-ото Народно събрание, докато колегите им, които бяха избрани за членове на новото правителство, изпълняват функциите си.

На мястото на министър-председателя Румен Радев от столичния 25-и МИР в парламента влиза Александра Ангелакова, информира БНР. На мястото на вицепремиерите Гълъб Донев и Александър Пулев - депутати стават Васка Милушева от Пазарджик и Момчил Петров от старозагорската листа.

Мястото на новия МВР шеф Иван Демерджиев в парламента от Кърджали ще заеме Емине Гюлестан, а Тефик Парафитов сяда в пленарната зала на мястото на министъра на отбраната Димитър Стоянов от Хасково. Стела Илиева заменя регионалния министър Иван Шишков от Враца, а Георги Кунчев заменя в Народното събрание екоминистърката Росица Карамфилова-Благова от Благоевград.

Юлиян Димитров влиза в парламента вместо министъра на туризма Илин Димитров от Варна, а на мястото на спортния министър Енчо Керязов от Ямбол ще бъде Добромир Георгиев.

Предстои новообявените народни представители да положат клетва в Народното събрание. Това ще се случи на следващото пленарно заседание в сряда, 13 май.