България

Девет нови депутати влизат в НС, ето кои са заместниците на министрите

Новите депутати ще са в 52-ото Народно събрание, докато колегите им, които бяха избрани за членове на новото правителство, изпълняват функциите си

8 май 2026, 16:29
Девет нови депутати влизат в НС, ето кои са заместниците на министрите
Източник: БТА

Ц ентралната избирателна комисия обяви нови девет депутати, които ще заемат местата на народните представители, които станаха членове на новото правителство, начело с министър-председателя Румен Радев. По закон това са следващите в кандидатската листа на "Прогресивна България".

Новите депутати ще са в 52-ото Народно събрание, докато колегите им, които бяха избрани за членове на новото правителство, изпълняват функциите си.

На мястото на министър-председателя Румен Радев от столичния 25-и МИР в парламента влиза Александра Ангелакова, информира БНР. На мястото на вицепремиерите Гълъб Донев и Александър Пулев - депутати стават Васка Милушева от Пазарджик и Момчил Петров от старозагорската листа.

Мястото на новия МВР шеф Иван Демерджиев в парламента от Кърджали ще заеме Емине Гюлестан, а Тефик Парафитов сяда в пленарната зала на мястото на министъра на отбраната Димитър Стоянов от Хасково. Стела Илиева заменя регионалния министър Иван Шишков от Враца, а Георги Кунчев заменя в Народното събрание екоминистърката Росица Карамфилова-Благова от Благоевград.

Тържествено заседание на 52-рото Народно събрание
87 снимки
Михаела Доцова
Михаела Доцова
Михаела Доцова
Михаела Доцова

Юлиян Димитров влиза в парламента вместо министъра на туризма Илин Димитров от Варна, а на мястото на спортния министър Енчо Керязов от Ямбол ще бъде Добромир Георгиев.

Предстои новообявените народни представители да положат клетва в Народното събрание. Това ще се случи на следващото пленарно заседание в сряда, 13 май.

Централна избирателна комисия Народно събрание Депутати Правителство Полагане на клетва Министър-председател Министри
Последвайте ни

По темата

Радев пред МС: Трябва да се пречупи трендът на растящите цени

Радев пред МС: Трябва да се пречупи трендът на растящите цени

Как Десислава Радева говори без думи в деня, в който Радев пое властта

Как Десислава Радева говори без думи в деня, в който Радев пое властта

Иран обвини САЩ в нарушаване на примирието, извърши ответни удари

Иран обвини САЩ в нарушаване на примирието, извърши ответни удари

Кралица Камила току-що дебютира с изненадваща нова визия – нарушавайки традицията

Кралица Камила току-що дебютира с изненадваща нова визия – нарушавайки традицията

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Ще се отрази ли смяната на времето на котката ми

Ще се отрази ли смяната на времето на котката ми

dogsandcats.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 3 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 3 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 3 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тир се запали в движение на АМ "Тракия" край Пловдив

Тир се запали в движение на АМ "Тракия" край Пловдив

България Преди 8 минути

Огънят обхванал за секунди стоката, която била в ремаркето

Иран задържа петролен танкер в Оманския залив

Иран задържа петролен танкер в Оманския залив

Свят Преди 55 минути

Танкерът под флага на Барбадос е превозвал ирански петрол и „се е опитал да навреди и да попречи на износа на петрол... като се е възползвал от обстановката в региона“

ЕС: Авиокомпаниите нямат право на нови такси след покупка на билет

ЕС: Авиокомпаниите нямат право на нови такси след покупка на билет

България Преди 1 час

Единственото изключение се отнася за пакетните туристически услуги, ако продавачът предварително е уточнил в договора, че е възможна промяна на цената заради разходите за гориво

Иво Аръков в PODCAST7: Обвиненията за 400 000 евро са лъжа, аз съм жертва на политическата криза

Иво Аръков в PODCAST7: Обвиненията за 400 000 евро са лъжа, аз съм жертва на политическата криза

Любопитно Преди 1 час

„Досиетата „Епстийн”: между сензацията и доказателствата“ в „Темата на NOVA”

„Досиетата „Епстийн”: между сензацията и доказателствата“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

​Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

<p>14-те учени и колония от пингвини, борещи се за Украйна</p>

14 учени и колония пингвини: Как антарктическа база се превърна в част от войната срещу Русия

Свят Преди 1 час

Украйна определя Пшеничнов като първия „антарктически политически затворник“

Зеленски: Русия наруши примирието със 140 удара по фронта

Зеленски: Русия наруши примирието със 140 удара по фронта

Свят Преди 1 час

“В течения на изминалата нощ руската армия продължи да обстрелва украински позиции", заявява Зеленски

Русия обяви превземането на ново село в Източна Украйна

Русия обяви превземането на ново село в Източна Украйна

Свят Преди 1 час

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че въоръжените сили на страната са превзели Кривая Лука в Донецка област

Песков: Путин е готов за преговори с всички, включително ЕС

Песков: Путин е готов за преговори с всички, включително ЕС

Свят Преди 1 час

Според "Файненшъл таймс" председателят на Европейския съвет Антонио Коща е заявил, че вижда потенциал за преговори между ЕС и президента Путин

Пазете се от измама: Нова вълна фалшиви SMS-и от името на КАТ и ЦГМ

Пазете се от измама: Нова вълна фалшиви SMS-и от името на КАТ и ЦГМ

България Преди 2 часа

Съобщенията са за неистински глоби и такси за паркиране подвеждат шофьори

Благомир Коцев

Благомир Коцев: Издирват се рускоговорящи за стрелбата срещу жена в центъра на Варна

България Преди 2 часа

Кметът Благомир Коцев съобщи, че простреляната 73-годишна жена е хоспитализирана без опасност за живота

Демерджиев: Основната ни заявка е борбата с корупцията и възстановяването на справедливостта

Демерджиев: Основната ни заявка е борбата с корупцията и възстановяването на справедливостта

България Преди 2 часа

Служителите на МВР трябва да разберат, че изборите свършиха и няма време за губене“, каза пред журналисти министърът на вътрешните работи

<p>До месец правителството ще внесе проект за редовен бюджет</p>

До месец правителството ще внесе проект за редовен бюджет за 2026 г.

България Преди 2 часа

Реалният бюджетен дефицит е по-голям от официално обявения, тъй като съществуват много скрити разходи, обяви финансовият министър Гълъб Донев

<p>Транспортният бранш обяви протестна готовност</p>

Транспортният бранш обяви протестна готовност заради цените на горивата и застраховките

България Преди 3 часа

От Пловдив представители на сектора предупредиха, че ситуацията е критична и застрашава съществуването на над 15 000 транспортни компании

Евтим Милошев е новият министър на културата в кабинета на „Прогресивна България“

Евтим Милошев е новият министър на културата в кабинета на „Прогресивна България“

България Преди 3 часа

Доказаният продуцент и медиен експерт поема културното ведомство с приоритет върху филмовата индустрия, творческите сектори и опазването на националното наследство

Енчо Керязов - световноизвестният български акробат е новият спортен министър

Енчо Керязов - световноизвестният български акробат е новият спортен министър

България Преди 3 часа

Името му бе представено като част от предложенията на формацията за бъдещ управленски екип

Всичко от днес

От мрежата

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Тенденциите на пролет-лято 2026: какво ще носим през новия сезон

Edna.bg

Търг в памет на Матю Пери събира култови предмети от „Приятели“

Edna.bg

НА ЖИВО: Локомотив Пловдив - Арда, съставите

Gong.bg

Титуляр на Борнемут го закъса - чатил си с 15-годишна

Gong.bg

Радев на първото заседание на новия МС: Предстоят неотложни действия, които изискват усилия от всички нас

Nova.bg

България има ново редовно правителство

Nova.bg