Николай Денков на среща с премиера на Дания Мете Фредериксен

М инистър-председателят акад. Николай Денков ще проведе среща с премиера на Кралство Дания Мете Фредериксен в Копенхаген, съобщиха от правителствената информационна служба.

Двамата правителствени ръководители ще обсъдят развитието на двустранните политически и икономически отношения, както и актуални въпроси от европейския дневен ред, сред които войната в Украйна, миграцията, темата за зеления преход и др.

