Хаос в парламента: Скандирания и тропане по банките прекъснаха дебатите за Изборния кодекс

Д епутати тропат по банките и скандират, след като промените в изборните правила бяха вкарани извънредно в дневния ред. Опитът на Народното събрание да започне окончателното второ четене на Изборния кодекс завърши с процедурен блокаж, крясъци и принудителна почивка.

Ескалацията започна в момента, в който председателстващият Костадин Ангелов предложи точката да стане първа за деня. Последва светкавична реакция от страна на ПП-ДБ с искане за проверка на кворума, а докато резултатите се бавеха, залата буквално "изригна" в протест, принуждавайки ръководството да спре работата на парламента.

Първоначално депутатите приеха да разгледат днес като първа точка измененията в Изборния кодекс. От "Продължаваме промяната-Демократична България" обаче поискаха прегласуване, предшествано от проверка на кворума. След като обявяването на резултата от проверката се проточи, депутати в залата започнаха да скандират „Времето“ и да тропат по банките. След като скандиранията продължиха, без да съобщи резултата, Ангелов даде 10 минути почивка.

Преди това Петър Петров ("Възраждане") направи обратно предложение да не се разглеждат измененията с аргумента, че нищо добро няма да произлезе. Не трябва да допускаме тази поредна гавра с изборното законодателство, коментира той.

По-рано от "Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) излязоха с декларация срещу спешното влизане за обсъждане в пленарната зала на промените в Изборния кодекс.

След маратонско 14-часово заседание на Правната комисия, мащабните промени в изборните правила са в готовност за окончателно гласуване. Очаква се депутатите да разгледат текстовете на второ четене още до края на тази седмица.

Ключовите промени накратко:

Технологичен обрат: Настоящите машини за гласуване се заменят с нови сканиращи устройства.

Без промяна в списъците: Предложението избирателните списъци да се актуализират спрямо последното национално преброяване не беше прието.

Въпреки че точката все още не фигурира официално в седмичната програма на парламента, се очаква тя да бъде внесена извънредно в пленарната зала.