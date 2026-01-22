България

Хаос в парламента: Скандирания и тропане по банките прекъснаха дебатите за Изборния кодекс

Очакванията са, че това може да се случи още тази седмицa

Над 25 километра опашка от тирове на границата с Турция

Пожар остави без дом посред зимата семейство с 11-годишно дете

"Направо ми вързаха ръцете": Половин година без книжка, след като лекар даде успокоително на шофьор
Снимки на спящи полицаи в метрото: Общински съветник иска спешна проверка

Заради обилния снеговалеж: Затвориха прохода Троян-Кърнаре за камиони

Радев: Готови сме и можем да претворим волята за промяна в дела

105 машини са почиствали снега в София през нощта

Розови зайчета срещу Сарафов: Протестиращи блокираха ВСС с искане за оставка

Д епутати тропат по банките и скандират, след като промените в изборните правила бяха вкарани извънредно в дневния ред. Опитът на Народното събрание да започне окончателното второ четене на Изборния кодекс завърши с процедурен блокаж, крясъци и принудителна почивка.

Ескалацията започна в момента, в който председателстващият Костадин Ангелов предложи точката да стане първа за деня. Последва светкавична реакция от страна на ПП-ДБ с искане за проверка на кворума, а докато резултатите се бавеха, залата буквално "изригна" в протест, принуждавайки ръководството да спре работата на парламента.

Среднощно заседание на правната комисия за Изборния кодекс

Първоначално депутатите приеха да разгледат днес като първа точка измененията в Изборния кодекс. От "Продължаваме промяната-Демократична България" обаче поискаха прегласуване, предшествано от проверка на кворума. След като обявяването на резултата от проверката се проточи, депутати в залата започнаха да скандират „Времето“ и да тропат по банките. След като скандиранията продължиха, без да съобщи резултата, Ангелов даде 10 минути почивка.

На второ четене: Правната комисия гласува промените в Изборния кодекс

Преди това Петър Петров ("Възраждане") направи обратно предложение да не се разглеждат измененията с аргумента, че нищо добро няма да произлезе. Не трябва да допускаме тази поредна гавра с изборното законодателство, коментира той. 

По-рано от "Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) излязоха с декларация срещу спешното влизане за обсъждане в пленарната зала на промените в Изборния кодекс.

След маратонско 14-часово заседание на Правната комисия, мащабните промени в изборните правила са в готовност за окончателно гласуване. Очаква се депутатите да разгледат текстовете на второ четене още до края на тази седмица.

Ключовите промени накратко:
Технологичен обрат: Настоящите машини за гласуване се заменят с нови сканиращи устройства.

Без промяна в списъците: Предложението избирателните списъци да се актуализират спрямо последното национално преброяване не беше прието.

Въпреки че точката все още не фигурира официално в седмичната програма на парламента, се очаква тя да бъде внесена извънредно в пленарната зала.

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

<p>Кой има имен ден днес</p>
Кой има имен ден днес

<p>Уиткоф: В&nbsp;преговорите за Украйна остана само един въпрос, който трябва да се реши</p>

Уиткоф: В мирните преговори за Украйна остана само един въпрос, който трябва да се реши

Американският специален пратеник подчерта, че е постигнат "голям напредък"

Челна катастрофа в Бургаско, жена е с опасност за живота

Челна катастрофа в Бургаско, жена е с опасност за живота

Пътният инцидент е станал между селата Чубра и Лозарево

„Като две капки вода” идва със Сезона-Слънце

„Като две капки вода” идва със Сезона-Слънце

Зрителите отново ще бъдат в компанията на хитовото шоу за имитации тази пролет по NOVA

„Ако не сте на масата, сте в менюто“ - Канада се опълчи на Тръмп заради Гренландия и края на световния ред

„Ако не сте на масата, сте в менюто“ - Канада се опълчи на Тръмп заради Гренландия и края на световния ред

“Средните сили трябва да действат заедно, защото ако не сте на масата, ние сме в менюто", каза Карни

Великата надпревара за Арктика - апетитите на Русия, Китай и САЩ

Великата надпревара за Арктика - апетитите на Русия, Китай и САЩ

<p>&quot;Няма как две адски проклети жени да се разбират&quot; - Белобрадова за Бориславова</p>

Елисавета Белобрадова с коментар за Лена Бориславова: Няма как две адски проклети жени да се разбират

Народният представител от "Да, България" коментира ролята на жените в политиката и отправи послание към Бориславова

Обявиха новата най-красива жена в света: Изборът на публиката изненада мнозина

Обявиха новата най-красива жена в света: Изборът на публиката изненада мнозина

7 милиона гласа определиха новата „най-красива жена в света“ - Марго Роби! Холивудска икона оглави класациите, но истината зад титлата се оказа по-различна от очакваното. Коя е тя и защо интернет буквално „гръмна“? Как се промени всичко за една нощ!

Започва битка срещу AI "плява", заливаща интернет

Започва битка срещу AI "плява", заливаща интернет

Много сайтове и създатели на съдържание използват изкуствен интелект, за да генерират бързо голямо количество нискокачествени публикации и видеа, заради които истинската информация "потъва" и става все по-трудна за откриване

Путин се среща с Уиткоф и Кушнер за Украйна и замразени активи

Путин се среща с Уиткоф и Кушнер за Украйна и замразени активи

Путин каза, че руското външно министерство е било инструктирано да разгледа поканата на президента Доналд Тръмп да се присъедини към предложения от него Съвет на мира

Тръмп ще се срещне със Зеленски в Давос на 22 януари

Тръмп ще се срещне със Зеленски в Давос на 22 януари

След като първоначално каза, че срещата ще се състои на 21 януари, по-късно коригиран доклад на пресгрупата на Белия дом уточни, че Тръмп е имал предвид ден по-късно

Земетресение в Сливенско

Земетресение в Сливенско

То е било отчетено в 5,14 часа сутринта

Община Левски обяви ден на траур след тежка катастрофа

Община Левски обяви ден на траур след тежка катастрофа

В заповедта се казва, че се забранява провеждането на тържества и радостни ритуали

ЕЦБ планира стрес тест за геополитически рискове на банките през 2026 г.

ЕЦБ планира стрес тест за геополитически рискове на банките през 2026 г.

Според надзорния орган на ЕЦБ геополитическата несигурност продължава да нараства заради протекционизъм, геоикономическа фрагментация и засилващо се глобално напрежение

Внимавайте с рестото: Как търговци ни ощетяват заради еврото

<p>&quot;Край на паниката&quot;: Цените на имотите&nbsp;спират да растат двуцифрено през 2026 г.</p>

Идва краят на "паническите" покупки на жилища в България, двуцифрените ръстове на цените на имотите спират през 2026 г.

Това прогнозира главният анализатор на Националния регистър за ново строителство и реконструкции

Ръст на пазарите след оттеглянето на заплахите на Тръмп към Гренландия

Ръст на пазарите след оттеглянето на заплахите на Тръмп към Гренландия

Aмериканската борса отбеляза най-големия си еднодневен спад от месеци

