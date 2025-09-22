Свят

Чудо! 4 жени оцеляха след удар на мълния в колиба

Сега те говорят открито за ужасяващия инцидент

22 септември 2025, 07:48
Чудо! 4 жени оцеляха след удар на мълния в колиба
Източник: IStock

Ч етири жени били на почивка във Флорида, когато ги застигнала буря. Те потърсили подслон в малка колиба, която била ударена от мълния, пише People.

Сега те говорят открито за ужасяващия инцидент – и защо са си направили еднакви татуировки на мълнии. 

Сестрите Даниел и Тейлър Стърджил и двете им приятелки, Беки Джонсън и Кели Брайънт, са били отседнали в хотел JW Marriott Beach Resort на остров Марко, когато бурята е ударила, съобщиха Good Morning America, филиалът на ABC WZVN и ABC News. 

„Сирената се включи и знаехме, че идва буря. Най-близкото нещо до нас беше малка колиба и там решихме да се подслоним. Спомням си наистина силен натиск върху главата ми и след това изчезнах“, каза Даниел пред GMA . 

Екипите за спешна помощ са получили обаждане на 911 за удара на мълния в 15:47 ч., съобщи пред PEOPLE началникът на пожарната Крис Бърн от пожарната спасителна служба на град Марко Айлънд. Съобщава се, че три от четирите жени са получили леки наранявания и всичките четири са транспортирани в местна болница.

Той казва, че мълнията е ударила колибата, под която са били, което е довело до „непряк удар“.

„Значи мълнията не е имала директен контакт с никой от хората, но енергията от нея, електричеството от нея е имало“, обяснява Бърн.

Бърн казва, че пострадалите са били сравнително спокойни, докато са получавали лечение на плажа.

„Те се представиха с очевидни наранявания от удар на мълния. Въпреки че е плашещо и очевидно са били уплашени, след като им бяха оказани известни грижи, те се успокоиха“, казва той. 

Джонсън каза пред WZVN, че тялото ѝ е имало затруднения да функционира след стачката.

„Паднах напълно назад. Със сигурност бях нокаутирана“, спомня си тя. „Изпаднах в безсъзнание, а после, когато се събудих, усетих пулсиране в главата, сякаш шокът премина през тялото ми. Не можех да чувам. Едва виждам. Едва можех да ходя.“

Жените, които всички са от Кентъки, казаха, че са благодарни, че са живи. Ето защо са решили да си направят еднакви татуировки. 

И така, ние сме тук, за да си направим татуировки във формата на мълния, еднакви татуировки, за да си спомним за пътуването на момичетата ни“, каза Даниел пред WZVN, докато бяха в студиото за татуировки. „И просто слава Богу, че сме тук днес.“

„Имаме късмет да сме тук. И сме толкова благодарни, че сме тук“, добави сестра ѝ, според изданието. 

Бърн казва, че има причина Флорида да е столицата на мълниите в Съединените щати. Обикновено следобедните гръмотевични бури се появяват в района около 15:00 часа всеки ден. 

„Винаги проповядваме, че когато тези условия започнат да се променят, трябва да се махнете от плажа“, казва началникът на пожарната, „Влезте в защитено място, сграда или нещо с твърд покрив и просто изчакайте да отмине.“

Той добавя: „Обикновено, ако сте на открито място и чуете гръмотевици, а все още сте там, вече сте изложени на риск.“

Източник: People    
мълния буря Флорида оцеляване татуировки жени тики хижа непряк удар остров Марко почивка
