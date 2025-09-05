България

Нападнаха с брадва инспектори по труда при проверка на заведение

Инспекторите по труда са установили четири лица, работещи без трудов договор

5 септември 2025, 14:17
Нападнаха с брадва инспектори по труда при проверка на заведение
Източник: istock

Е кип от инспектори по труда е нападнат с брадва при извършване на проверка за спазване на трудовото законодателство в заведение за хранене в град Димитровград. За овладяване на ситуацията се е наложила намеса на полицията.

До агресията се стига, след като екип на дирекция „Инспекция по труда“ Хасково при осъществяване на служебните си задължения, след легитимиране със служебни карти, е бил нападнат от лице, представило се за съпруг на собственичката на заведението. Мъжът е скъсал попълнените от работниците декларации и е оспорил правото на инспекторите по труда за упражняване на контрол. Преди пристигането на полицията, той е изгонил заварените работници и е счупил цялата посуда на една от масите.

Учител в Германия беше нападнат с хладно оръжие

При осъществения контрол инспекторите по труда установяват четири лица, работещи без трудов договор. С помощта на органите на полицията представителите на Инспекцията по труда успяват да приключат на място документалната част от проверката.

При предходни проверки на обекти, стопанисвани от същата собственичка отново са установявани работещи без трудови договори, за което работодателят е санкциониран.

Мъж застреля 15-годишната си приятелка

От ИА „Главна инспекция по труда“ обръщат внимание, че съгласно чл. 402 от Кодекса на труда, където са уредени правата на контролния орган, изрично се посочва, че инспекторите по труда имат право в рамките на своята компетентност да посещават по всяко време министерствата, другите ведомства, предприятията и местата, където се извършва работа, помещенията, ползвани от работниците и служителите, както и да изискват от лицата, които се намират на територията им, да се представят с документ за самоличност. Те имат право да изискват от работодателя, съответно от органа по назначаването обяснения, сведения и представяне на всички необходими документи, книжа и заверени копия от тях във връзка с упражняването на контрола. В същия член се посочва, че работодателите, органите по назначаването, длъжностните лица, работниците и служителите са длъжни да оказват съдействие на контролните органи при изпълнение на техните функции.

Проверката на работодателя продължава.

Източник: ИА „Главна инспекция по труда“    
Нападение над инспектори Трудова инспекция Димитровград Работа без договор Нарушения на труда Агресия Кодекс на труда Полицейска намеса Заведение за хранене Санкции за работодател
Последвайте ни

По темата

Трагедия в Габрово: 80-годишен шофьор помете и уби жена на пешеходна пътека

Трагедия в Габрово: 80-годишен шофьор помете и уби жена на пешеходна пътека

Коя е Мира Мурати: Жената, която отхвърли предложението за 1 милиард долара на Зукърбърг

Коя е Мира Мурати: Жената, която отхвърли предложението за 1 милиард долара на Зукърбърг

Тръмп: Русия отиде при

Тръмп: Русия отиде при "най-дълбокия, най-мрачен Китай"

Анджелина Джоли впечатли с нова прическа

Анджелина Джоли впечатли с нова прическа

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Революцията започва: това е BMW iX3, първият модел от Neue Klasse

Революцията започва: това е BMW iX3, първият модел от Neue Klasse

carmarket.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 19 часа
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 16 часа
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 16 часа
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 17 часа

Виц на деня

- Скъпи, ти мислиш ли си за мен? - Да, всеки ден, ама тая сутрин набързо, че щях да закъснея за работа...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пожар в хотел в Арбанаси

Пожар в хотел в Арбанаси

България Преди 44 минути

Причините за произшествието тепърва ще се изясняват

Внимание, шофьори! Над 370 нарушения за средна скорост за 12 часа

Внимание, шофьори! Над 370 нарушения за средна скорост за 12 часа

България Преди 50 минути

Законът за измерване на средната скорост влиза в сила от 00:00 ч. на 7 септември

Йоан Матев

Йоан Матев е на свобода след убийството в Борисовата градина

България Преди 1 час

Издадената от ВКС през юни 2023 година присъда е излежана

Учител в Германия беше нападнат с хладно оръжие

Учител в Германия беше нападнат с хладно оръжие

Свят Преди 1 час

Нападателят е бил прострелян от полицията

Луиджи Манджионе e използван като модел за SHEIN

Луиджи Манджионе e използван като модел за SHEIN

Любопитно Преди 1 час

Гигантът в бързата мода започна разследване

Кремъл: Възможна е нова среща между Путин и Тръмп

Кремъл: Възможна е нова среща между Путин и Тръмп

Свят Преди 1 час

Постоянно се осъществяват работни контакти, посочи още той

Не стихват реакциите след случая на насилие над директора на ОДМВР - Русе

Не стихват реакциите след случая на насилие над директора на ОДМВР - Русе

България Преди 2 часа

Вследствие на побоя той загубил 1.5 л кръв

„Граница през душите“ в „Темата на NOVA“

„Граница през душите“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Мерц изрази притеснение: Европа зависи от САЩ за войната в Украйна

Мерц изрази притеснение: Европа зависи от САЩ за войната в Украйна

Свят Преди 2 часа

По думите му Европа не защитава интересите си адекватно

Концерт на гара Мездра: "Уикеда" и X-R@Y са сред групите

Концерт на гара Мездра: "Уикеда" и X-R@Y са сред групите

България Преди 2 часа

Ще участват и Ансамбъл „Мездра“, както и група за Стари градски песни "Мездрея"

Турция обвини Израел в дезинформация за атентат срещу израелски министър

Турция обвини Израел в дезинформация за атентат срещу израелски министър

Свят Преди 2 часа

Споменаването на Турция в някои медийни репортажи за заговор за убийство на израелски министър е резултат от умишлена дезинформационна кампания

<p>Kакво ще бъде времето на&nbsp;първия учебен ден</p>

Летни температури до 33 градуса: Kакво ще бъде времето на 15-и септември

България Преди 2 часа

Валежите ще останат оскъдни и локални – най-вече в планинските райони на Западна България, и то в началото на седмицата

<p>Тръмп и Путин отново са на едно мнение</p>

CNN: Тръмп и Путин отново са на едно мнение - Европа е виновна за застоя в усилията за мир в Украйна

Свят Преди 3 часа

Европа в центъра на критиките от двамата лидери за застой в мирните усилия

<p>Доналд Тръмп иска да има Министерство на <span style="color:#ff0000;">войната</span></p>

Доналд Тръмп иска да преименува Министерството на отбраната на Министерство на войната

Свят Преди 3 часа

Американските медии очакват цената за преименуването на стотици агенции, емблеми, имейл адреси и униформи да достигне милиарди долари.

<p>Михайлов: Военен завод &quot;Терем &ndash; Хан Крум&quot; има потенциал, но искат да го фалират</p>

Ивелин Михайлов: Военен завод "Терем – Хан Крум" има потенциал, но искат да го фалират

България Преди 3 часа

По думите му войната е сблъсък на техника и е важно тя да има къде да се ремонтира

<p>Здравният министър с подробности за инцидента, при който дете загина в Несебър</p>

Здравният министър с подробности за инцидента, при който дете загина след падане от парашут в Несебър

България Преди 3 часа

По случая първоначално бяха задържани трима, като в последствие двама бяха оставени в ареста

Всичко от днес

От мрежата

Каква храна да даваме на куче с анемия

dogsandcats.bg

11 неща, които трябва да знаете за отглеждането на първата си котка

dogsandcats.bg
1

Залесяват опожарения Гарга баир край Велико Търново

sinoptik.bg
1

Всяко дърво в Силистра с паспорт

sinoptik.bg

От Бъкингам съобщиха: Почина най-възрастният член на кралското семейство

Edna.bg

6 знака, че имате здравословен проблем, които устните разкриват

Edna.bg

Нова порция уволнения в ЦСКА?

Gong.bg

България U21 ще търси успешен старт по пътя към Европейското първенство

Gong.bg

Един от задържаните за побой на полицейски шеф от Русе – израснал без родители

Nova.bg

Пожар пламна в хотел в Арбанаси

Nova.bg