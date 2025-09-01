Свят

Мъж застреля 15-годишната си приятелка

Турската полиция вече е започнала разследване по случая

1 септември 2025, 13:17
Мъж застреля 15-годишната си приятелка
Източник: iStock

М ъж на 20 години е застрелял 15-годишната си приятелка на работното ѝ място в кампуса на университета „Богазичи“ в Истанбул, след което се е самоубил, съобщи „Си Ен Ен Тюрк“.

По информация на турската полиция инцидентът се е случил тази събота около 19:30 ч. местно време, като 20-годишният мъж бил пуснат от охраната на кампуса без да бъде проверен, след като заявил, че отива на сватбено тържество, провеждащо се в кафене на територията на университетския кампус. Малко след това той отишъл в кафенето, в което работела неговата 15-годишна приятелка, където, след като двамата се скарали, мъжът извадил пистолет и я прострелял смъртоносно. Непосредствено след убийството мъжът се самоубил, прострелвайки се в главата. 

Обвинение за Кристиян, който наръга 16-годишен

По информация на „Си Ен Ен Тюрк“ 20-годишният мъж, който е имал 24 регистрирани криминални проявления, е проследил приятелката си чрез сигнала от телефона ѝ, след като по-рано този месец тя е решила да се раздели с него и е била записана в ново училище от родителите си. 

Турската полиция вече е започнала разследване по случая. 

От университета „Богазичи“ днес излязоха с официално съобщение относно инцидента, в което заявиха: „С тъга научихме, че цивилен гражданин е загубил живота си в резултат на въоръжено нападение в кампуса на нашия университет, а след това извършителят на нападението се е самоубил със същото оръжие. Нашият университет оказва необходимото съдействие по отношение на съдебното разследване, провеждано от прокуратурата“.

Източник: БТА, Кристиан Стратев    
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 20 часа
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 16 часа
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 14 часа
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 16 часа

