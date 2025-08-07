Най-голямата АГ болница в Пловдив - без вода близо 24 часа

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Н ай-голямата АГ болница в Пловдив остана без вода за повече от денонощие. Причината - планиран ремонт на главен водопровод, свързан с южния обходен колектор, който се изгражда от три години. От здравното заведение твърдят, че не са били предупредени от ВиК дружеството в града, съобщи NOVA.

В болницата имало над 300 пациенти и десетки бебета. Наложило се да бъдат отменени плановите операции. Без вода, освен жителите на район "Западен”, останаха и десетки търговски обекти и детски градини. Над 10 000 домакинства в кварталите "Христо Смирненски" и "Прослав" са били засегнати. Още две лечебни заведения в района също останали без вода.

Експертът "Връзки с обществеността" в УМБАЛ "Селена" - Пловдив Десислава Петрова сподели, че не е имало риск за пациентите. "Вътрешната организация обезпечава такъв тип проблеми и решава водоподаването при спешни операции и стерилизиране на инструментите ни. Работата на медицинските специалисти и комфорта на пациентите обаче бяха нарушени. Наложи се да отложим плановите операции, които бяха около осем на брой. Не бяхме уведомени за плановия ремонт, а сроковете за възстановяване на водоподаването не бяха спазени. Около 50 пациенти имаше в болничните стаи", обясни Петрова.

Кметът на район “Западен” Тони Стойчева отбеляза, че администрацията също не е била предупредена за плановия ремонт.

"Проектът е на ВиК. Държим постоянна връзка със строителите, но въпреки това нямахме информация за спирането на водата. Вследствие на това имаше още пет други аварии от налягането - спукаха се по-компрометираните водопроводи. Освен болниците, детска градина, ясла, както и хиляди домакинства останаха без вода", посочи тя.

От ВиК съобщиха, че на кръстовището на улиците "Пещерско шосе" и "Царевец" външна фирма извършва свръзка с водопроводи. От нея заявиха, че са предупредили преди 10 дни дружеството, което има ангажимент да спре водата.

