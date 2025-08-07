България

Най-голямата АГ болница в Пловдив - без вода близо 24 часа

Защо не е имало предупреждение от ВиК дружеството

7 август 2025, 09:46
Уникални находки: Откриха каменни гюлета за катапулти на Перперикон

Уникални находки: Откриха каменни гюлета за катапулти на Перперикон
Пробойни в системата: Чужденци заобикалят тол камерите на границата с Гърция

Пробойни в системата: Чужденци заобикалят тол камерите на границата с Гърция
Експерти: Новите правила за електрическите тротинетки на практика са неизпълними

Експерти: Новите правила за електрическите тротинетки на практика са неизпълними
Борбата с горските пожари в Сакар и Пирин продължава

Борбата с горските пожари в Сакар и Пирин продължава
Гледат мярката на обвинения в палеж на гора край Велико Търново

Гледат мярката на обвинения в палеж на гора край Велико Търново
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Правителството: В момента не продаваме държавните имоти

Правителството: В момента не продаваме държавните имоти
Трима арестувани с 10 000 фалшиви евро при акция в София

Трима арестувани с 10 000 фалшиви евро при акция в София

Н ай-голямата АГ болница в Пловдив остана без вода за повече от денонощие. Причината - планиран ремонт на главен водопровод, свързан с южния обходен колектор, който се изгражда от три години. От здравното заведение твърдят, че не са били предупредени от ВиК дружеството в града, съобщи NOVA.

В болницата имало над 300 пациенти и десетки бебета. Наложило се да бъдат отменени плановите операции. Без вода, освен жителите на район "Западен”, останаха и десетки търговски обекти и детски градини. Над 10 000 домакинства в кварталите "Христо Смирненски" и "Прослав" са били засегнати. Още две лечебни заведения в района също останали без вода.

Експертът "Връзки с обществеността" в УМБАЛ "Селена" - Пловдив Десислава Петрова сподели, че не е имало риск за пациентите. "Вътрешната организация обезпечава такъв тип проблеми и решава водоподаването при спешни операции и стерилизиране на инструментите ни. Работата на медицинските специалисти и комфорта на пациентите обаче бяха нарушени. Наложи се да отложим плановите операции, които бяха около осем на брой. Не бяхме уведомени за плановия ремонт, а сроковете за възстановяване на водоподаването не бяха спазени. Около 50 пациенти имаше в болничните стаи", обясни Петрова. 

Кметът на район “Западен” Тони Стойчева отбеляза, че администрацията също не е била предупредена за плановия ремонт.

"Проектът е на ВиК. Държим постоянна връзка със строителите, но въпреки това нямахме информация за спирането на водата. Вследствие на това имаше още пет други аварии от налягането - спукаха се по-компрометираните водопроводи. Освен болниците, детска градина, ясла, както и хиляди домакинства останаха без вода", посочи тя. 

От ВиК съобщиха, че на кръстовището на улиците "Пещерско шосе" и "Царевец" външна фирма извършва свръзка с водопроводи. От нея заявиха, че са предупредили преди 10 дни дружеството, което има ангажимент да спре водата. 

Повече по темата гледайте във видеото.

Източник: NOVA.    
Последвайте ни
Двама мъже се удавиха край Слънчев бряг

Двама мъже се удавиха край Слънчев бряг

Извън кадър, в сърцето на бурята: Истинската прогноза на Николай Василковски

Извън кадър, в сърцето на бурята: Истинската прогноза на Николай Василковски

Експерти: Новите правила за електрическите тротинетки на практика са неизпълними

Експерти: Новите правила за електрическите тротинетки на практика са неизпълними

Арестуваха американски войник, опитал да предаде информация за танковете

Арестуваха американски войник, опитал да предаде информация за танковете "Ейбрамс" на Русия

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
6 вида ретривъри, които са чудесни спътници в приключенията

6 вида ретривъри, които са чудесни спътници в приключенията

dogsandcats.bg
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 4 часа
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 4 часа
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 2 часа
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 2 часа

Виц на деня

Жен акъм мъжа си: – Ти слушаш ли какво ти казвам? – Да, просто процесорът ми загрява...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Катастрофа затруднява движението в Кресненското дефиле

Катастрофа затруднява движението в Кресненското дефиле

България Преди 31 минути

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост

Младеж с тротинетка блъсна 8-годишно момче в Карнобат

Младеж с тротинетка блъсна 8-годишно момче в Карнобат

България Преди 40 минути

Пострадалото дете е с охлузна рана по коляното, прегледано е и е освободено за домашно лечение

<p>Шокираща находка в топящ се ледник - мъж е открит след 28 години</p>

Тяло на мъж, изчезнал преди 28 години, е открито в топящ се ледник

Свят Преди 1 час

'Тялото беше непокътнато, а дрехите дори не бяха скъсани“

Революция във въздуха: Разрешават повече течности на борда?

Революция във въздуха: Разрешават повече течности на борда?

Любопитно Преди 2 часа

За пътуващите със самолет до момент важаха строги правила за течностите, пренасяни в ръчния багаж

Плевен минава на воден режим

Плевен минава на воден режим

България Преди 2 часа

От „Водоснабдяване и канализация“ съобщават, че постъпващите водни количества за града и селищата продължават да намаляват

<p>Почина легендарен пианист и композитор</p>

Почина легендарният пианист и композитор Еди Палмиери

Свят Преди 3 часа

През 70-те години той съчета салсата с джаз, рок, фънк и дори съвременна класическа музика в серия от популярни албуми

<p>Започва изплащането на пенсиите за август</p>

Започва изплащането на пенсиите за месец август

България Преди 3 часа

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 август

Тръмп ще вземе решение за санкциите срещу Русия в следващите часове

Тръмп ще вземе решение за санкциите срещу Русия в следващите часове

Свят Преди 3 часа

Това заяви американският държавен секретар Марко Рубио

Замърсена храна, плажът и мръсните ръце: Как да избегнем чревни инфекции през лятото

Замърсена храна, плажът и мръсните ръце: Как да избегнем чревни инфекции през лятото

Любопитно Преди 3 часа

През лятото рискът от чревна инфекция е най-висок

Единственият в света Мишлен ресторант за сладолед

Единственият в света Мишлен ресторант за сладолед

Любопитно Преди 4 часа

"Искам просто да имам сладоледаджийница. Никой не трябва да чака часове за сладолед или каквото и да е друго ястие.“

Сандвич с диня: Неочаквана лятна рецепта, която завладява

Сандвич с диня: Неочаквана лятна рецепта, която завладява

Любопитно Преди 4 часа

Освежаващият сандвич с диня е нова лятна рецепта, която съчетава сочността на плодовете и лекотата на лека закуска

Google казва, че AI не пречи на интернет страниците

Google казва, че AI не пречи на интернет страниците

Технологии Преди 4 часа

Засега притесненията, че ще намали посещенията, не се оправдават

Тръмп възнамерява да се срещне лично с Путин

Тръмп възнамерява да се срещне лично с Путин

Свят Преди 11 часа

Тръмп е разкрил плановете си в телефонен разговор с европейски лидери

Бивол уби американски милионер

Бивол уби американски милионер

Свят Преди 12 часа

Трагедията е станала, когато Уоткинс е ловувал мъжки африкански бивол с тегло почти 1,5 тона

Ухапан от кърлеж в Сърбия разви алергия към месо

Ухапан от кърлеж в Сърбия разви алергия към месо

Свят Преди 12 часа

Синдромът може да причини реакции и към други храни, произхождащи от бозайници, като млечни продукти или желатин

Най-малко 20 загинаха в Газа след преобръщане на камион с помощи

Най-малко 20 загинаха в Газа след преобръщане на камион с помощи

Свят Преди 12 часа

Камионът е бил принуден от израелската армия да използва опасни пътища

Всичко от днес

От мрежата

Колко пъти на ден уринират котките

dogsandcats.bg

10 неща, които само собствениците на Лабрадори ще разберат

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Койна Русева на 55 по бански (СНИМКИ)

Edna.bg

Днес имен ден имат две силни имена

Edna.bg

Взимат капитанската лента на Тер Стеген след скандала

Gong.bg

Новата надежда на Ман Юнайтед? Синът на Рууни с повиквателна

Gong.bg

Еднодневните ученически екскурзии - под лупа

Nova.bg

Двама се удавиха в морето край "Слънчев бряг"

Nova.bg