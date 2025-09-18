България

На първо четене в комисия: Председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от НС

Предложението за промени беше внесено вчера

18 септември 2025, 17:32
Н а първо четене Вътрешната комисия в НС прие, че председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от парламента, без подпис от президента.

Предложението за промени беше внесено вчера. Вносители са депутати от ГЕРБ, БСП и ИТН, предаде NOVA.

Предлагат председателите на ДАНС и ДАР да се избират от НС

Според действащото законодателство председателите на службите за сигурност се назначават с указ на президента по предложение на Министерския съвет.

Вчера стана ясно, че Радев е отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС, с което приключи съгласувателната процедура с правителството. 

<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

