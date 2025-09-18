На първо четене в комисия: Председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от НС

Никола Барбутов и Петър Рафаилов се изправят отново пред съда

Н а първо четене Вътрешната комисия в НС прие, че председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от парламента, без подпис от президента.

Предложението за промени беше внесено вчера. Вносители са депутати от ГЕРБ, БСП и ИТН, предаде NOVA.

Предлагат председателите на ДАНС и ДАР да се избират от НС

Според действащото законодателство председателите на службите за сигурност се назначават с указ на президента по предложение на Министерския съвет.

Вчера стана ясно, че Радев е отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС, с което приключи съгласувателната процедура с правителството.