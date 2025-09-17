Предлагат председателите на ДАНС и ДАР да се избират от НС

Внесоха два нови законопроекта - за изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”и за изменение на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ .

Президентът Радев е отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС

С тях се предлага промяна в компетентния орган, който назначава/избира председателите на ДАНС и ДАР. Според предложението това ще прави Народното събрание по предложение на Министерския съвет.

Вносители са депутати от ГЕБР, БСП и ИТН.

„За да се предотвратяват конфликтни ситуации се налага да се направи законова промяна, според която Народното събрание да избира председателите на ДАНС и ДАР по предложение на Министерския съвет. Извършването на такава промяна е в изключителна конституционна компетентност на Народното събрание като законодателна власт. Назначаването и освобождаването на ръководители на институции се извършва по специфичен законов начин, различен от общите правила за назначаване на другите държавни служители. Този специфичен начин включва и законовото определяне на компетентния орган по назначаване или избор”, се посочва в законопроектите.

За ДАНС:

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) е създадена през 2008 г. като ключова институция в българската система за национална сигурност. Нейната основна цел е да защитава националните интереси чрез борба с тероризма, организираната престъпност, корупцията и шпионажа, както и да противодейства на други заплахи за държавната сигурност. През годините процедурите за назначаване на ръководителите на ключови институции като ДАНС и Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) често са били предмет на обществен и политически дебат. Процедурата за избор на председател се е сменяла няколко пъти, като първоначално, при създаването на ДАНС, президентът е този, който издава указ за назначаване на председателя на Агенцията, по предложение на правителството. Пет години по-късно Народното събрание беше натоварено с тази задача – да гласува кой ще е председателят на ДАНС. След това издаването на указ за назначение отново се връща в ръцете на президента. Въпреки ясно установените правила, нерядко възникват ситуации, които поставят на изпитание взаимоотношенията между различните власти. В отговор на тези "конфликтни ситуации", както са посочени в мотивите на законодателите, депутати от парламентарните групи на ГЕРБ, БСП и ИТН внесоха два нови законопроекта. Тези предложения предвиждат промяна в органа, който назначава председателите на ДАНС и ДАР. Съгласно новите законопроекти, Народното събрание ще бъде компетентният орган за избор на ръководителите на двете агенции, като предложенията ще идват от Министерския съвет. Мотивите на вносителите акцентират върху изключителната конституционна компетентност на Народното събрание като законодателна власт и целта е да се осигури по-плавен и безконфликтен процес на назначаване, съобразен с парламентарния контрол върху тези ключови структури.