30-годишен стреля по баща си с въздушна пушка в Свищовско

Той е задържан за 24 часа

16 септември 2025, 10:20
30-годишен стреля по баща си с въздушна пушка в Свищовско
Източник: iStock photos/Getty images

30-годишен мъж от село Ореш е задържан за закана за убийство. От Областна дирекция на МВР - Велико Търново уточняват, че в понеделник по обяд съдействие в полицията в Свищов е потърсил жител на Ореш.  

Пред униформените той обяснил, че същия ден между него и сина му е възникнал скандал, при който синът му е отправил към него заплахи за убийство и произвел изстрел с въздушна пушка.

След намесата на полицията младият мъж е задържан за срок до 24 часа.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава под наблюдението на прокуратурата.

Източник: Агенция "Фокус"    
ореш син баща заплахи стрелба въздушна пушка
16 септември: Начало на „Черния септември" – военно положение в Йордания
16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 5 часа
"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 4 часа
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус" заради ремонт
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 4 часа
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 5 часа

