30-годишен стреля по баща си с въздушна пушка в Свищовско

30-годишен мъж от село Ореш е задържан за закана за убийство. От Областна дирекция на МВР - Велико Търново уточняват, че в понеделник по обяд съдействие в полицията в Свищов е потърсил жител на Ореш.

Пред униформените той обяснил, че същия ден между него и сина му е възникнал скандал, при който синът му е отправил към него заплахи за убийство и произвел изстрел с въздушна пушка.

След намесата на полицията младият мъж е задържан за срок до 24 часа.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава под наблюдението на прокуратурата.