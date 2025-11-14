Задържаха 38-годишен, пробол мъж с нож в гърдите

38-годишен мъж бе обвинен в причиняване на средна телесна повреда с нож, съобщиха от Софийската районна прокуратура (СРП).

Според събраните до момента доказателства инцидентът е станал на 11 ноември 2025 г. около 12:30 ч. в къща в с. Чепинци.

Обвиняемият П.О. е нанесъл прободно–порезна рана в гръдната област на мъж, в резултат на което му е причинена средна телесна повреда.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 129, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс, което предвижда наказание "лишаване от свобода".

С постановление на наблюдаващ прокурор П.О. е задържан за срок до 72 часа.

От прокуратурата посочват, че той е осъждан.

Предстои прокурор да внесе искане в съда за определяне на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.