Задържаха мъж, пребил жена си и избягал в Добрич

З адържан е мъж, пребил жена си и след това избягал да се укрие в Добрич, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Варна.

Сигналът за случилото се е бил подаден в началото на тази седмица от една от болниците в крайморския град. В лечебното заведение е била приета 56-годишна жена с опасност за живота от много наранявания – счупени ребра и перфорация на бял дроб, от нанесен ѝ побой. Тя е била докарана до болницата от свои близки.

При разследването на случая полицаите са установили, че жената е пребита от мъжа, с когото е в процес на развод. Междувременно той избягал и се скрил в Добрич. Със съдействието на дирекцията в добруджанския град мъжът е задържан. Срещу него е образувано досъдебно производство за нанасяне на тежка телесна повреда в условията на домашно насилие.

