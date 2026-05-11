Мълния удари и подпали къща в Мъглиж

М ълния предизвика пожар тази вечер в град Мъглиж, предаде NOVA.

Изпепелени са покривът и горният етаж на къщата.

Мълния изпепели къща

Първият етаж на постройката е наводнен вследствие на гасителните действия. За щастие, при инцидента няма пострадали хора.