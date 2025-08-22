България

Над 6000 зрелостници на поправителна матура по БЕЛ

Тя се провежда в 260 училища в страната

Обновена преди 32 минути / 22 август 2025, 07:08
Над 6000 зрелостници на поправителна матура по БЕЛ
Източник: iStock photos/Getty images

В ариант 11 за задача 41 бе изтеглен в Министерството на образованието и науката (МОН) за поправителния държавен зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ). Това съобщи пресцентърът на МОН. 

Излязоха резултатите от матурите след 12 клас

Изпитната комбинация беше генерирана от 917 504 възможни.

Тестът се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и две с разширен свободен отговор.

Последният 41-ви въпрос включва писане на есе по зададена тема или интерпретативно съчинение върху една или няколко изучавани художествени творби.

"Успех на всички зрелостници", пожелават от образователното министерство.

Добър 4,27 е средният успех на зрелостниците от матурата по БЕЛ

В 260 училища в страната днес ще се състои държавният зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ) от сесията август-септември, на който се очаква да се явят над 6000 души.

Началото на изпита е от 8:30 часа. Зрелостниците трябва да бъдат в училищата поне 30 минути по-рано, да носят документ за самоличност и служебните си бележки.

Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст, извличане на информация. На тази сесия полагат изпити младежи, които не са се явили на предишни или имат вече диплом за средно образование, но искат да си променят оценката, за да кандидатстват в университет.

Максималният брой точки от изпита е 100.

Резултатите ще бъдат обявени до 5 септември.

В понеделник, 25 август, също от 8:30 часа, ще се състои вторият задължителен изпит по предмети по избор на ученика, както и по професия. Изпити по 22 предмета ще има в 177 училища, а за придобиване на професионална квалификация - в 391 училища.

На 21 май общо 48 082 зрелостници се явиха на държавния зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ). Общо 28 бяха анулираните изпитни работи в различни училища в страната заради опит за преписване, съобщи тогава пресцентърът на МОН. На матурата по български език и литература през май зрелостниците избираха да пишат между интерпретативно съчинение на тема "Разум и чувства" върху повестта "Крадецът на праскови" на Емилиян Станев и есе по темата "Животът - колело или стълба". Това се изискваше в последната 41-ва задача на държавния зрелостен изпит по БЕЛ.

На 23 май се състояха държавните зрелостни изпити по профилиращ предмет и по професионална квалификация. По вариант 2 писаха тогава зрелостниците на втория държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет. По тема номер 5 писаха гимназистите на държавния изпит по професионална квалификация. Държавните зрелостни изпити по профилиращ предмет през май се състояха едновременно по 30 учебни предмета, в т.ч. различните нива на чужди езици. 

Източник: БГНЕС    
матура поправителна сесия зрелостници БЕЛ
