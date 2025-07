Ферибот потъна край Бали, има загинали и десетки в неизвестност

Н ай-малко четирима души са загинали, а десетки са в неизвестност, след като ферибот потъна на път за курортния остров Бали. 23 оцелели са извадени от водата до момента, предаде АФП.

Спасителите все още се надпреварваха да откриват изчезнали хора, след като плавателният съд с 65 пътници потъна преди полунощ на 2 юли, докато пътуваше към популярната туристическа дестинация от главния индонезийски остров Ява.

„23-ма са спасени, 4-ма са загинали“, заяви Рама Самтама Путра, началник на полицията в Банюванги в Източна Ява, откъдето е тръгнал корабът.

