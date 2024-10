Новозеландски боен кораб потънал край Самоа

Б оен кораб на Кралския новозеландски флот е заседнал, а след това потънал край Самоа. Всичките 75 пътници и екипаж на борда са евакуирани в безопасност в островната държава, съобщиха Новозеландските сили за отбрана в днешно изявление, цитирано от Ройтерс.

„Манавануй“ – специализиран кораб за хидрографски изследвания, е заседнал вчера край южния бряг на втория по-големина остров на Самоа Уполу, докато е изследвал риф, съобщи контраадмирал Шейн Арндъл, командир на ВМС на страната.

@NZNavy ship Manawanui runs aground on Samoa's south coast - crew abandon ship and land near Safata Bay. Some injuries. https://t.co/SoBMux8yuQ pic.twitter.com/tLODqAT5yX — Michael Field (@MichaelFieldNZ) October 5, 2024

Няколко съда са помогнали за спасяването на пътниците и екипажа, напуснали кораба в спасителни лодки. „За спасените се грижат в Самоа и в спомагателни съдове“, заяви контраадмиралът. Новозеландски патрулен самолет П-8А „Посейдон“ е бил вдигнат във въздуха, за да помага на спасителната операция.

Причините за засядането все още не са ясни и ще е необходимо допълнително разследване, заявиха Новозеландските сили за отбрана.

Местните медии публикуваха видеоматериали и кадри как „Манавануй“, който струва на правителството в Уелингтън 103 млн. новозеландски долара (113 млн. лв.), се е килнал настрани и над него се носи сив дим.

■ New Zealand Navy Ship HMNZS Manawanui Sinks After Running Aground Near Samoa.



The HMNZS Manawanui, a New Zealand Navy vessel, sank this morning after running aground on a reef near the southern coast of Upolu, Samoa, last night and catching fire. #Oceania pic.twitter.com/LOk91fJz06 — News Of The Globe (@NewsOfEarthTr) October 5, 2024

По-късно съдът се е преобърнал потънал, съобщиха Новозеландските сили за отбрана. От там допълниха, че си сътрудничат със самоанските власти, „за да се разберат последиците и да се сведе до минимум влиянието на околната среда“.

Военноморските сили на Нова Зеландия в момента действат при намален капацитет, като три от деветте им кораба не работят поради недостиг на екипаж, посочва Ройтерс.

🇳🇿The New Zealand Navy multi-purpose ship A09 "Manawanui" hit reefs off the coast of Samoa, caught fire and sank.



75 crew members managed to escape.



The ship was accepted into the fleet in 2019. pic.twitter.com/VrlgdQ3sVq — Tony (@Cyberspec1) October 5, 2024

