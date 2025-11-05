Жена преби мъж в София, нанесе му телесна повреда

П о искане на Софийска районна прокуратура, съдът задържа под стража 45-годишна жена, нанесла телесна повреда на мъж.

Събраните до момента доказателства сочат, че в края на миналата семдица в 22,00 часа в ж.к. „Овча купел“ в София, обвиняемата е удряла с ръце по гърба мъжа, с когото живее във фактическо съжителство и го е стискала за врата. Вследствие на това, тя му е причинила лека телесна повреда. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство. Жената е осъждана в миналото за идентично престъпление, но към момента е реабилитирана.

С постановление на прокурор обвиняемата е била задържана за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“. Състав на съда се е съгласил с искането и е наложил най-тежката мярка за неотклонение.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.