България

Мистериозно светещо кълбо и страшен тътен разтърсиха Синеморец

24 ноември 2025, 11:27
Мистериозно светещо кълбо и страшен тътен разтърсиха Синеморец
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

С инеморец беше разтърсен от мистериозен небесен феномен в неделя около 23,00 часа. Жителите на курортното селце разказват за светещо кълбо с опашка, което преминало над селото за секунди, придружено от глух, силен звук, който разтресъл къщите.

Младата майка Сабрина Димитрова заснела видеото с дъщеричката си и заедно с още няколко очевидци се опитват да разберат дали става дума за метеорит или друг небесен обект.

Тътенът беше страшен, грабнах детето и излязох навън. Погледнах в небето и видях светещо кълбо, имаше и опашка. Включих телефона, за да направя видео. Около мен имаше още 7-8 души очевидци. Това разказа пред "24 часа" Сабрина Димитрова от Синеморец, заснела видеото със странния обект в небето над Синеморец.

Малко след 23 часа снощи Сабрина и 4-годишната й дъщеричка чули глух звук като от далечна гръмотевица. После обаче звукът започнал да се усилва.

 

"Ставаше все по-силен, масата и леглото започнаха да се тресат. Грабнах малката и излязох навън, за да се ориентирам от къде идва този силен, страшен тътен", разказва Сабрина.

Тя и останалите очевидци се изплашили, защото първоначално помислили, че към тях лети някакъв изтребител.

Движеше се в посока от Резово към морето и в един момент изгасна, оставяйки лека следа. Всичко се случи за 15-20 секунди, казва младата жена.

След случката хората в курортното селце започнали да умуват какво е било странното небесно тяло, преминало над Синеморец. "Някой предположи, че е възможно да е ракета от Турция, но на мен не ми се вярва. По-скоро става дума за метеорит, тъй като намерих клипче, снимано преди 3 г. - НАСА са записали звук на падащ метеорит. Звукът беше същият! Абсолютно същият тътен и страшен звук, казва Сабрина Димитрова. Младата жена, както и повечето жители на Синеморец се надяват експерти от БАН да разкрият загадката.

Синеморец небесен феномен метеорит светещо кълбо силен тътен очевидци загадка видеозапис небесен обект БАН
Последвайте ни
Кървава нощ в Пловдивско: Три жертви в Поповица

Кървава нощ в Пловдивско: Три жертви в Поповица

„Проклятието Кенеди“ удари отново: Внучката на JFK разкри, че умира на 35 години

„Проклятието Кенеди“ удари отново: Внучката на JFK разкри, че умира на 35 години

Брутален побой в Кубратово: Мъж изби зъби на жената, с която живее

Брутален побой в Кубратово: Мъж изби зъби на жената, с която живее

Новата сензационна визия на Доналд Тръмп (СНИМКИ)

Новата сензационна визия на Доналд Тръмп (СНИМКИ)

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
TUV: колите стават все по-ненадеждни

TUV: колите стават все по-ненадеждни

carmarket.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 1 ден
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 1 ден
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 1 ден
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 1 ден

Виц на деня

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спрях? – Да, да — да си поговорим малко. Нали и на вас ви е скучно?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>LR Defender Octa: Тестваме най-бързия тежък офроудър в света</p>

Land Rover Defender Octa: тестваме най-бързия тежък офроудър в света

Технологии Преди 1 минута

С аеродинамика на тухла, но мощност на суперавтомобил, Defender Octa ускорява до 100 км/ч за 4,0 секунди, което е по-бързо от спринта на G63

,

Цената на PR-a може да достигне стойността на една компания с всичките й активи

Любопитно Преди 20 минути

БДВО отбеляза 11-ия “Ден на Бернайс”, представи новата инициатива “PR Навигатор” и отличи най-добрите студенти в конкурса “Като Бернайс”

С дъжд и температури под нулата изпращаме ноември

С дъжд и температури под нулата изпращаме ноември

България Преди 42 минути

Какво време ни очаква през последната седмица на месеца

Бионсе открадна шоуто на Формула 1 с дръзка състезателна визия (СНИМКИ)

Бионсе открадна шоуто на Формула 1 с дръзка състезателна визия (СНИМКИ)

Любопитно Преди 50 минути

В надпреварата големият победител се оказа шампионът от миналия сезон Макс Верстапен

Жена загина, а 11-годишно дете е ранено в катастрофа край с. Мокрен

Жена загина, а 11-годишно дете е ранено в катастрофа край с. Мокрен

България Преди 52 минути

Инцидентът е възникнал между лек и товарен автомобил на 23 ноември по обяд

Наръгаха с нож младеж в София, с опасност за живота е

Наръгаха с нож младеж в София, с опасност за живота е

България Преди 1 час

Пеевски: Ще атакуваме в съда решението за двойно увеличение на таксите за паркиране в София

Пеевски: Ще атакуваме в съда решението за двойно увеличение на таксите за паркиране в София

България Преди 1 час

Румъния вдигна изтребители по тревога, заради руска атака в Украйна

Румъния вдигна изтребители по тревога, заради руска атака в Украйна

Свят Преди 1 час

Не е имало навлизане в румънското въздущно пространство

.

Опит за китайска биодиверсия в САЩ?

Свят Преди 1 час

Двама китайски учени са заподозрени, че са внесли в САЩ гъбички като оръжие за агротероризъм

Д-р Калина Милушева

БАБХ е с нов директор - д-р Калина Милушева

България Преди 1 час

Калина Милушева е назначена на поста, след като на 2 ноември внезапно почина изпълнителният директор на БАБХ д-р Светлозар Патарински

Българска агенция за инвестиции

Ангел Иванов е назначен за и.д. изпълнителен директор на БАИ

България Преди 1 час

,

Намаляват сделките с имоти след еврото

България Преди 1 час

Цените в Благоевград стигнаха предела си

Илияна Йотова

Илияна Йотова за Бюджет 2026: Никой не е доволен

България Преди 2 часа

,

От 1 януари: Вдигат командировъчните в евро

България Преди 2 часа

Важни промени за самоосигуряващите се работещите в чужбина по трудово правоотношение с български работодатели

Топ 5 празнични идеи: Подаръци, които карат сърцето да полети

Топ 5 празнични идеи: Подаръци, които карат сърцето да полети

Любопитно Преди 2 часа

Ако тази година търсите не просто подарък, а усещане, което разширява хоризонтите и кара кръвта да закипи, изборът е ясен - емоция която дава криле

Тежка катастрофа отне човешки живот в Хасковско

Тежка катастрофа отне човешки живот в Хасковско

България Преди 2 часа

Влекач се е обърнал странично в канавка и се е самозапалил

Всичко от днес

От мрежата

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

Как да разпознаем Турската ангорска котка

dogsandcats.bg
1

Седмицата започва със слънце и мъгли

sinoptik.bg
1

Астронавт засне полярното сияние

sinoptik.bg

Симона Бакърджиева е новата „Мис България 2025“ (СНИМКИ)

Edna.bg

Топ 5 празнични идеи: Защо SPA почивката е най-топлият подарък тази Коледа

Edna.bg

Халф на Славия със силни думи за престоя си при Станимир Стоилов в Измир

Gong.bg

Лош ден за наш национал в Белгия

Gong.bg

Разследват двойно убийство в Пловдивско

Nova.bg

Намушкаха младеж в „Студентски град“

Nova.bg