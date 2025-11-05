Ивайло Мирчев за Бюджет 2026: Пишем "слаб ляв минус 2" на Теменужка Петкова

П ишем на финансовия министър Теменужка Петкова „слаб ляв минус 2“ за бюджета на държавата. Искаме веднага бюджетът да бъде върнат.

Това заяви пред журналисти лидерът на „Да, България“ и депутат от ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Ивайло Мирчев.

ПП-ДБ: Това е най-левият бюджет от повече от 20 години

Мирчев отбеляза, че икономисти, експерти, политици, членове на Фискалния съвет са дали крайно негативни оценки за проектобюджета.

„Да, България“ ще предоставят техните 30 десни мерки на управляващите, за да има "много по-умерен, много по-смислен бюджет с реформи".