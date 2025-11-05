Огнен ад в дом за възрастни: 11 души загинаха в Босна и Херцеговина

Е динадесет станаха жертвите на пожара, избухнал снощи в град Тузла, Източна Босна и Херцеговина, съобщава босненското издание "Кликс".
Съобщава се за общо 35 пострадали, които към момента са настанени в Университетския клиничен център в Тузла.
10 killed, around 20 injured after fire erupts at a nursing home in Bosnia's Tuzla pic.twitter.com/UKwYzxt4Vw— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) November 5, 2025
Пожарът избухна снощи на седмия етаж на дом за възрастни в Тузла. Според информация на "Кликс" загиналите са били настанени в дома лица. Става въпрос за обездвижени възрастни хора, които са били в сравнително лошо здравословно състояние.
💔 Tragedy in #Bosnia: A fire at a Tuzla care home killed 10 elderly residents and left several injured.— Eyes on the Globe (@eyes_globe) November 5, 2025
Victims suffered carbon monoxide poisoning; cause under probe.
Сред пострадалите при пожара са обитатели и служители на дома, както и полицаи, пожарникари и медицински лица.
Очаква се идентификация и аутопсия на телата на загиналите. На място има разследващ екип, а разследване ще бъде проведено, когато бъдат налични условията за това, с цел установяване на причините за пожара и всички други детайли от значение за разследването.