Жители на столичния район „Връбница“: Трафикът "тресе" къщите, оглушава хората

Те искат незабавно изграждане на продължението на бул. „Царица Йоанна“ от ж.к. „Люлин“ до Индустриална зона „Божурище“

5 ноември 2025, 09:50
Ж ители на „Толева махала“ в столичния район „Връбница“ и община Божурище протестираха срещу тежкотоварния трафик в района. Те искат незабавно изграждане на продължението на бул. „Царица Йоанна“ от ж.к. „Люлин“ до Индустриална зона „Божурище“. От 07:30 ч. до 08:00 ч. те спряха движението в района. 

Това е мирен граждански протест срещу бездействието на държавата. От над 10 години чакаме държавата да изгради три километра път към индустриална зона „Божурище“, с което да се облекчи непосилният трафик към зоната, каза за БТА Михаил Славчев- жител на Божурище и един от организаторите на протеста. Има буквално 24 часа трафик, от който страдат всекидневно над 10 000 жители на софийския квартал „Толева махала“ и Божурище, каза той. Славчев добави, че всяка сутрин колоните от автомобили са над три - четири километра. Не може да се ходи на работа спокойно, изнервят се хората, абсолютно неблагоприятна среда за живот, каза Михаил Славчев. Организираха се протести 2018 г., за които получихме много обещания, но до момента няма нито един документ, освен идейни проекти за този път, разказа той. 

Блокади заради разкопания бул. "Бъкстон"

Има тристранни споразумения, които са сключени между Агенция „Пътна инфраструктура“, която трябва да изгради пътя,  Столична община и Индустриална зона, посочи Славчев. Според него единственото, което трябва да се предприеме, е държавата да отпусне финансовите средства. Едни милиони, които в началото бяха около 50, вече са над 100 милиона - толкова ще струва този път. И тези пари са от нашите данъци, заради забавянето на институцията Република България, каза Славчев. 

Околовръстното "вдигна кръвното" на столичани

Самият булевард е на дупки, а да не говорим, когато вали дъжд, не може да се мине - локвите пръскат върху хората, разказа  Невена Нинкова от квартал „Толева махала“. Като минават тежкотоварни камиони, всичко вътре в къщата се тресе – цветя, чаши, всичко. Хората оглушахме от този шум. Аз живея тук, на първа линия. Защо не дойде някой вкъщи - да постои един час, да види какъв ужас е и това няма край. Това е и денем, и вечер - до 01:00 ч. през нощта е все такъв трафик, каза още Невена Нинкова. 

Протест ще има и утре от 07:30 ч. до 08:00 ч., съобщи Михаил Славчев. Протестът бе охраняван от полицейски екипи. 

Източник: БТА, Юзлем Тефикова    
