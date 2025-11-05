Свят

Братът на Джей Ди Ванс загуби изборите в Синсинати със 78%

Ванс подкрепи брат си през май - „Той е добър човек с желание да служи на общността си. Излезте и гласувайте за него!“

5 ноември 2025, 09:52
Братът на Джей Ди Ванс загуби изборите в Синсинати със 78%
Източник: Getty

К метът на Синсинати Афтаб Пуревал лесно победи полубрата на вицепрезидента Джей Ди Ванс във вторник, съобщава Асошиейтед прес, предаде TNR.

Пуревал, демократ, разгроми Кори Боуман, осигурявайки голямо предимство пред републиканския претендент. Окончателното преброяване на гласовете показа, че Пуревал е спечелил 78 процента от вота с 51 698 гласа, докато Боуман е получил скромните 14 383 гласа, или само 22 процента, според Cincinnati Enquirer.

Изборите бяха решени рано вечерта, след като първоначалното преброяване установи, че Пуревал има 12 694 гласа срещу 2835 на Боуман. Пуревал беше избран за първи път на поста през 2021 г.

Ванс преди това подкрепи кампанията на полубрата си преди майските първични избори за кмет, само часове преди затварянето на избирателните секции. „Той е добър човек с желание да служи на общността си. Излезте и гласувайте за него!“, написа Ванс в X.

Вицепрезидентът не положи усилия да подкрепи кампанията на брат си този път, а вместо това публикува в подкрепа на кандидата за губернатор на Ню Джърси Джак Чиатарели.

Източник: The New Republic    
