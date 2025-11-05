Свят

Белгия свиква извънреден съвет - дронове предизвикаха хаос над летища и военни бази

Засега не е изяснено чии са дроновете, кой и откъде ги е управлявал

5 ноември 2025, 11:09
Белгия свиква извънреден съвет - дронове предизвикаха хаос над летища и военни бази
Източник: БТА/AP

С ъветът за национална сигурност в Белгия ще заседава извънредно заради зачестилите случаи на навлизане на дронове над летища и военни бази, заяви вътрешният министър Бернар Кентен. Снощи белгийското въздушно пространство бе затворено на два пъти заради появята на дронове над летищата в Брюксел и Лиеж, както и над военните бази "Клайне Брьогел" и "Флорен".

Целта на предстоящото заседание е да се обсъди политически и технически отговор на това предизвикателство, довело вчера до отклоняване и отмяна на полети. По последни данни в местни медии около 21.00 ч. българско време снощи първо са били забелязани няколко дрона над столичното летище "Завентем". Обслужването на полети е било спряно, а 30 минути след преминаване на заплахата тревогата е била вдигната. Непосредствено след възобновяването на полетите е било издадено второ нареждане за закриване на въздушното пространство, отменено малко преди полунощ.

Според министър Кентен засега не е изяснено чии са дроновете, кой и откъде ги е управлявал. Той отбеляза, че все още в Белгия не всички дронове подлежат на задължителна регистрация. 

Медиите уточняват, че при вчерашния инцидент военните средства за засичане и заглушаване на сигнали не са помогнали за противодействие на дроновете. Любителски кадри от района на столичното летище показват движение на малки летателни апарати на височина от 100-200 метра с висока скорост и включени навигационни светлини.

Десетки дронове са засечени над военна база в Белгия

От средата на септември и началото на октомври, след появата на дронове над Полша и Германия, белгийските власти заговориха за нуждата от придобиване на средства за противодействие в подобни случаи. Те уточниха, че летището в Брюксел не е достатъчно защитено и че на ден се засичат десетки нарушения на забраната за прелитане на дронове в този район, макар рядко се стига до временно затваряне на пистите за излитане и кацане. Според статистиката миналата година са били засечени над 31 хиляди неразрешени полети на дроновев Белгия, основно около летището в Брюксел. Дневно се отчитат по около 30 нарушения в тази зона, но доскоро не се бе налагало самолет да бъде отклонен или аерогарата да бъде изцяло затворена, както снощи.

По-рано тази седмица белгийското военно командване издаде заповед за сваляне на дронове, навлезли над военни бази. Според министъра на отбраната Тео Франкен, целта на изпратените дронове е събиране на разузнавателни данни за укритията на изтребители и честотите за свръзка на военните.

Източник: БТА, Николай Желязков    
Дронове Белгия Национална сигурност Летища Военни бази Въздушно пространство Противодействие на дронове Шпионаж Отменени полети Регулация на дронове
Последвайте ни

По темата

Силен трус удари Гърция, усетен в Южна България

Силен трус удари Гърция, усетен в Южна България

„На хората вече им писна“: Холивуд се обърна срещу Хари и Меган

„На хората вече им писна“: Холивуд се обърна срещу Хари и Меган

Ивайло Мирчев за Бюджет 2026: Пишем

Ивайло Мирчев за Бюджет 2026: Пишем "слаб ляв 2" на Теменужка Петкова

Зохран Мамдани - мюсюлманинът демократ, който спечели Ню Йорк

Зохран Мамдани - мюсюлманинът демократ, който спечели Ню Йорк

Колко ще са детските надбавки от догодина

Колко ще са детските надбавки от догодина

pariteni.bg
Признаци, че котката ви е към края на живота си

Признаци, че котката ви е към края на живота си

dogsandcats.bg
Купувачът на
Ексклузивно

Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние

Преди 16 часа
<p>Русия е на път към огромна победа в Украйна</p>
Ексклузивно

Русия е на път към огромна победа в Украйна

Преди 15 часа
Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон
Ексклузивно

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Преди 11 часа
Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз
Ексклузивно

Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз

Преди 16 часа

Виц на деня

- Жена ми може да говори с часове на каквато и да е тема! - Щастливец! На моята изобщо не и трябва тема.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Величие" определи Бюджет 2026 като "крадлив и некадърен"

"Величие" определи Бюджет 2026 като "крадлив и некадърен"

Свят Преди 5 минути

По думите му, по този начин отново се насочва вниманието на хората в грешна посока

Как да не се разорите на Черен петък: 7 хитрини за бюджет

Как да не се разорите на Черен петък: 7 хитрини за бюджет

България Преди 10 минути

В България този ден вече отдавна не е просто американска традиция – у нас кампаниите често продължават няколко дни, а някои търговци ги превръщат в „черен уикенд“ или дори „черен месец“

Огнен ад в дом за възрастни: 11 души загинаха в Босна и Херцеговина

Огнен ад в дом за възрастни: 11 души загинаха в Босна и Херцеговина

Свят Преди 52 минути

Съобщава се за общо 35 пострадали

Тайфунът "Калмаеги" взе над 60 жертви във Филипините

Тайфунът "Калмаеги" взе над 60 жертви във Филипините

Свят Преди 57 минути

Тайфунът достигна максимална скорост на вятъра от 130 километра в час и пориви до 180 километра в час, докато се отдалечаваше от западния бряг на Филипините

Медени вълшебства

Медени вълшебства

Малките неща Преди 1 час

“Храна на боговете” или залог да ни има?

Пол Макартни и Джон Ленън през 1967 г.

Какво си казаха Пол Макартни и Джон Ленън в последния им разговор преди убийството

Любопитно Преди 1 час

Легендарният музикант споделя, че все още не може да приеме, че приятелят му е бил убит

Борисов: Този бюджет е коалиционен, не е само на ГЕРБ

Борисов: Този бюджет е коалиционен, не е само на ГЕРБ

България Преди 1 час

По думите му корекции по някои от параметрите на проектобюджета не са възможни

Шон „Диди“ Комбс навърши 56 години в затвора с пица и зелен фасул

Шон „Диди“ Комбс навърши 56 години в затвора с пица и зелен фасул

Любопитно Преди 1 час

Комбс отбеляза рождения си ден във Федералното поправително заведение "Форт Дикс", където бе преместен на 30 октомври

<p>Тежко поражение: Братът на Джей Ди Ванс&nbsp;загуби изборите&nbsp;</p>

Братът на Джей Ди Ванс загуби изборите в Синсинати със 78%

Свят Преди 1 час

Ванс подкрепи брат си през май - „Той е добър човек с желание да служи на общността си. Излезте и гласувайте за него!“

Жители на столичния район „Връбница“: Трафикът "тресе" къщите, оглушава хората

Жители на столичния район „Връбница“: Трафикът "тресе" къщите, оглушава хората

България Преди 1 час

Те искат незабавно изграждане на продължението на бул. „Царица Йоанна“ от ж.к. „Люлин“ до Индустриална зона „Божурище“

Срещу евтините руски дронове: Има ли НАТО отговор?

Срещу евтините руски дронове: Има ли НАТО отговор?

Свят Преди 1 час

НАТО засега не разполага с ефективни и не твърде скъпи средства за противовъздушна отбрана, с които да сваля евтините руски дронове

Въздушното пространство на НАТО под атака: Урсула фон дер Лайен говори за хибридна война

Въздушното пространство на НАТО под атака: Урсула фон дер Лайен говори за хибридна война

Свят Преди 2 часа

Председателят на Европейската комисия не заяви, че Русия е отговорна за всички инциденти, но подчерта, че е ясно, че целта на Русия е да „посее разединение“ в Европа

Токов удар от таблет почти уби 9-годишно дете

Токов удар от таблет почти уби 9-годишно дете

Свят Преди 2 часа

Родители споделиха шокиращия инцидент с предупреждение - „не спете с нищо, което се зарежда в леглото ви или близо до него“

Лапунов от „Игри на волята“: С духовните практики мога да гледам в бъдещето! (ВИДЕО)

Лапунов от „Игри на волята“: С духовните практики мога да гледам в бъдещето! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

 

Заседанието на НСТС няма да се състои

Заседанието на НСТС няма да се състои

България Преди 2 часа

62-годишен мъж загина след челна катастрофа в Бургас

62-годишен мъж загина след челна катастрофа в Бургас

България Преди 2 часа

Тежкият инцидент е станал по обяд

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg

Здравето на котката: Какви витамини и минерали са важни за нея?

dogsandcats.bg
1

Облачно с валежи в следващите дни

sinoptik.bg
1

Защитиха 2 нови вековни дървета

sinoptik.bg

Бойко Кръстанов ще става баща!

Edna.bg

Лапунов от „Игри на волята“: Мога да гледам в бъдещето! (ВИДЕО)

Edna.bg

Моци: Не се намираме в най-добрата си форма, но ще станем шампион по трудния начин

Gong.bg

Потвърдено: Нова звездна двойка на България

Gong.bg

Силно земетресение в Гърция, усетено е и у нас

Nova.bg

Задава се ново затопляне

Nova.bg