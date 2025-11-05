Медени вълшебства

Д ядото на братовчед ми имаше кошери.

Бяха разположени по дължината на оградата между къщите ни, в места наследени от прадядо ни.

Всяка година гледах, как вадеха меда. Питите още тогава ме изпълваха с възторг. Притегателната сила на живота и символиката на меда, на законите, които си създават пчелните семейства, беше очарователна през детските ми очи. И все още е.

Източник: Милена Златкова/личен архив

Бяхме група деца на близка възраст. Вече в пубертета. Хилехме се и си обсъждахме разни истории, за когато пораснем. Говорехме и за разликата между невинните детски жестове и как биха изглеждали пред хора, когато станем големи. Изплезих език и гледах как меда се стича от лъжичката. Омагьосващ цвят.

Братовчед ми каза: “Това е секси” (нови думи). После отхапах една бисквита и повторих този ритуал. По езика ми имаше трохи. Той: “Е, това вече не е секси”. Беше смешно.

После, когато станах родител се научих да комбинирам различни билки - нашият си вариант за чай. Купувах истински мед от хора, които се занимаваха само с това. В чисти райони. И така детето ми изкара детството си тръгвайки на детска градина и училище. С чай и мед в термоса всяка сутрин - грижа за през деня, която и до ден днешен е символ на здраве.

Здраве за тялото и духа.

Мекота за кожата.

Енергия за косата.

Удоволствие, когато навън е студено и се прибираме премръзнали.

Източник: Милена Златкова/личен архив

На прага на зимата вкарваме в употреба навици наследени от някога. Нови открития. Но всичко е свързано със здравето и топлината отвътре.

Колко е чиста природата лесно можем да разберем по пчелите - има ли ги, правят ли мед.

А какво сме опитвали и колко са неизброимите видове мед и продукти на тази основа?

Да ги разгледаме и да се запасим.

🍯Видове мед според техния произход:

-Нектарен

-Манов

-Растителен

монофлорен - от един вид растение

полифлорен - от много видове растения

-Според начина на производство

отцеден

центрофугиран

в пита

Източник: Милена Златкова/личен архив

🍯Класификация по произход

🐝Нектарен мед: Събира се от нектара на цветята на различни растения, което го прави полифлорен (смес) или монофлорен (от един вид цвете като липа, акация, слънчоглед).

🐝Манов мед: Събира се от маната, която пчелите събират от растенията, когато няма достатъчно нектар. От пъпките на някои дървесни видове се отделя сладък сок. Събира се с помощта на някои насекоми. Те се хранят със соковете в листата или пъпките на дърветата и след това отделят още по-сладка течност, наречена мана или медена роса. Пчелите събират маната и от нея правят мед. Той е по-тъмен на цвят и често има по-силен вкус.

Източник: Милена Златкова/личен архив

🍯Класификация по растителен вид:



🐝Монофлорен мед: Произвежда се предимно от нектара на един вид растение (акация, липа, мащерка).

🐝Полифлорен мед: Съставен е от нектар, събиран от различни растения, поради което е известен и като "ливаден" или "букет" мед.

🍯Класификация по начин на производство:

🐝Мед от восъчна пита: Мед, който се продава запечатан в цели восъчни пити.

🐝Отцеден мед: Получава се чрез отцеждане на разпечатани пити.

🐝Центрофугиран мед: Мед, получен чрез центрофугиране на разпечатани восъчни пити.

🐝Филтриран мед: Отстранени са примеси от меда чрез филтриране.

🍯Популярни видове мед:

🐝Акациев мед: Прозрачен, трудно кристализира, с приятен аромат.

🐝Липов мед: Светложълт до кехлибарен, с характерен аромат на липа, има успокояващ ефект.

🐝Слънчогледов мед: Светложълт, лесно кристализира, богат на минерали.

🐝Кестенов мед: Тъмен на цвят, с леко горчив вкус и слаб аромат.

🐝Манов мед: Тъмен, кехлибарен или червеникав цвят, с по-силен, понякога леко горчив вкус и дървесен аромат.

Източник: Милена Златкова/личен архив

Около една трета от храната, която ядем, зависи пряко или косвено от опрашването от пчели — плодове, зеленчуци, ядки и дори фуражни култури за животни. Без пчели хранителните вериги биха се сринали.

Пчелите помагат за запазване на биологичното разнообразие. Опрашвайки диви растения, те поддържат местообитания за много други животни - птици, насекоми и бозайници.

Освен екологичната си роля, пчелите произвеждат мед, восък, прополис, пчелно млечице и прашец, които се използват в хранителната, медицинската и козметичната индустрия.

Когато пчелите започнат да изчезват, това е сигнал, че нещо не е наред с околната среда - например прекомерна употреба на пестициди, замърсяване или климатични промени.

Накратко - без пчели няма опрашване - няма плодове - няма храна - няма живот!

🍯Полезни комбинации за имунната система:

Медът и орехите са чудесна комбинация за подсилване на имунната система, защото съдържат витамини, минерали, антиоксиданти и полезни мазнини. Ето няколко лесни и вкусни рецепти, които можете да си приготвите у дома:

Класическа смес за имунитет: мед и орехи

Съставки:

200 г натрошени орехи

200 г чист пчелен мед (за предпочитане - акациев, липов или манов)

1 лимон (по желание - с кората, настъргана)

Приготвяне:

Смесете орехите и меда в буркан.

Ако искате, добавете настърган лимон или малко лимонов сок.

Разбъркайте добре и съхранявайте в хладилник.

Начин на прием:

- 1 супена лъжица сутрин на гладно.

- Може и вечер, преди сън, при умора или настинка.

Енергийна паста с мед, орехи и сушени плодове

Съставки:

100 г орехи

100 г стафиди

100 г сушени кайсии или фурми

1 лимон (с кората)

200 г мед

Приготвяне:

Смелете всичко в блендер.

Добавете меда и разбъркайте до гъста паста.

Съхранявайте в стъклен буркан, в хладилник.

Начин на прием:

1-2 ч.л. дневно (особено през есента и зимата).

Мед, орехи и джинджифил за подсилване на имунитета

Съставки:

100 г орехи

2-3 с.л. настърган пресен джинджифил

200 г мед

Сокът на половин лимон

Приготвяне:

Смесете всички съставки в буркан.

Оставете сместа да престои 1-2 дни.

Начин на прием:

1 ч.л. сутрин и 1 ч.л. вечер при първи признаци на настинка. Или всяка сутрин, за здраве и енергия!:)

Чай с мед и орехи

Съставки:

1 ч.л. мед

2-3 натрошени ореха

1 чаша топла (но не вряла!) вода или билков чай

Приготвяне:

Сложете орехите в чашата, добавете мед и залейте с топлата течност. Разбъркайте внимателно.

Важно: Не добавяйте мед в много гореща вода (над 40°C), защото се губят полезните му вещества!

Маски за лице (внимавайте, ако сте с чувствителна кожа), маски за тяло, пчелен прашец, или просто по една лъжица мед всеки ден - безкрайни са комбинациите и възможностите.

Но важното остава - особено през зимния период меда е качествен помощник, на който можем да разчитаме. Постоянно.

От няколко години живея във вилна зона, в полите на Люлин планина. Когато се нанесох с изумление установих, че на долната улица живее…петел. Който противно на всички кокоши закони кукуригаше и сутрин, и по обяд, и в три часа следобед. Казах си, че на две крачки от града това е прекрасна възможност - да живееш близо до гора и да си отглеждаш нещо в двора. После разбрах, че на същата тази улица живее пчелар. Който има кошери и в Стара планина. И още кошери…малко по-встрани от нашата улица. В началото на гората. Така кръгът се затвори и количествата мед, които всяка година си купувам от Николай ми носят усещане за уют и увереността, че съм избрала добро място да дишам, да се събуждам и да живея. А бурканите, които складирам бързо поемат в различни посоки - като подарък за всеки един от гостите ми за Коледа. И по всяко време на годината.

Ще се радвам да споделите своите комбинации, настроения и идеи за теми!

Пишете ми на milena.zlatkova@novaradiogroup.bg

За автора:

Източник: Личен архив

Милена Златкова, добре познатият глас от ефира на „Тройка на разсъмване“ по радио Витоша, стартира своята авторска рубрика „Малките неща“ на сайта Vesti.bg.

С над 25 години опит зад микрофона, тя остава близо до слушателите с човешките истории, личната позиция и отдадеността към редица социални каузи и инициативи.

Автентичният подход и чувствителност към важните детайли намират своето продължение в онлайн пространството.

„Малките неща“ поставя фокус върху човешките моменти, които често остават на заден план, но оформят начина, по който живеем. Това ще бъде мястото, където читателите ще намерят всичко, което съпътства ежедневието ни, от въпросите и колебанията до малките радости, от онова, което ни вълнува като потребители, до онова което остава с нас като хора.

Лирична и саркастична, но винаги искрена и провокативна, четете рубриката „Малките неща“ на Vesti.bg!