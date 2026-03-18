Министър Шарков пред ОССЕ: Гарантираме прозрачност на машинния вот и видеонаблюдението

М инистърът на електронното управление Георги Шарков и политическият му кабинет проведоха среща с представители на Мисията на ОССЕ/СДИПЧ за наблюдение на изборите във връзка с предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г.

В рамките на срещата бяха представени основните дейности на министерството, свързани с техническото осигуряване на изборния процес – удостоверяване на машините за гласуване и видеонаблюдение при броенето на бюлетините и попълването на протоколите в края на изборния ден.

Министър Шарков подчерта, че основен приоритет е гарантирането на сигурността и прозрачността на всички технологични процеси. „Силно разчитаме на предходния ви опит като външни наблюдатели на избори в България, за да успеем да осигурим сигурен и прозрачен процес. Първата ни мисия като Министерство на електронното управление е да подсигурим техническата част на машинния вот и видеонаблюдението, но втората е да допринесем към цялостната прозрачност на всички процеси, за да могат хората да са спокойни, че всички видове техническа обработка са достатъчно сигурни, за да има честно броене и резултати,“ заяви той.

По отношение на удостоверяването на машините беше отбелязано, че процесът включва контрол върху софтуера, неговото защитено изграждане и последващ мониторинг на инсталацията с цел гарантиране на надеждността на машинния вот.

Видеонаблюдението беше определено като ключов елемент за прозрачността на изборния процес. Системата ще осигури онлайн излъчване от всички секции в страната при преброяването след края на изборния ден, като записите ще се съхраняват за нуждите на последващ контрол и анализ.

Министерството надгражда системата на база опита от предходни избори, като предприема допълнителни мерки за повишаване на надеждността. Сред тях са подобряване на свързаността на устройствата, техническа инспекция на телефоните за видеонаблюдение преди подписване на договора с изпълнителя, както и въвеждане на централизирано наблюдение на тяхната активност.