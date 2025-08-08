България

Министерството на правосъдието затяга контрола към защитените свидетели

Идеята е да се избегнат злоупотреби

8 август 2025, 20:14
Грабеж пред клон на банка в София

Катастрофа затруднява движението по „Струма”

Стимул или уловка: 20% отстъпка при бързо плащане на глоба – прочитът на конституционалистите

От 8 август: Цените на етикетите вече ще се показват и в лева, и в евро - кои са изключенията и какво трябва да знаеш

Червен код за опасност от пожари в следващите дни

Плевен на тежък воден режим, експерти чертаят мрачна картина за страната

Шофьор получи 3 фиша за едно и също нарушение

Липсата на биодобавка доведе до недостиг на бензин в цялата страна

З аради злоупотреби с държавна защита Министерството на правосъдието затяга контрола към защитените свидетели, предава NOVA.

Охранявани от държавата са хора, които дават показания срещу тежки престъпления – свидетели, обвиняеми, подсъдими, както и техните близки. Те могат да получат различни видове защита – лична охрана, преместване на безопасно място, смяна на самоличност и др.

Министерството предлага нови мерки – бюрото за защита да има достъп до информация за сметки, кредити и банкови сейфове на защитените. Идеята е да се избегнат злоупотреби – например да бъде изтеглен кредит с новата самоличност, а в последствие лицето да се откаже от нея.

„Ние следва да имаме обективната картина, когато осигуряваме, опазваме живота и здравето на това лице. Това са лица, които имат две самоличности, т.е. образно казано и разбирате колко е важно да можем да предотвратим всякакви възможности за злоупотреба. Предвиждаме лица, които не изпълняват указанията, с които следва да се съобразяват за тяхната защита, може да се иска отмяна на личната физическа охрана. Информацията за това колко са пазените лица е чувствителна и не бих желала на конкретизирам. Това са лица, защитени свидетели по ключови производства, които са с особено значение за разкриването в крайна сметка на тежки умишлени престъпления като ОПГ, наркоразпространение, пране на пари”, обясни зам.-министърът на правосъдието Михаела Мечкунова.

Източник: NOVA    
Министерство на правосъдието защитени свидетели
Скандално: Свалиха дете в инвалидна количка от самолет в София

Затвориха Дарданелите заради огромен пожар

Това ли е краят на войната в Украйна?

Пламна предградие на Атина, горят къщи, евакуират хора

Двойни цени в магазините: Пазете се от объркване

pariteni.bg
Как да действаме, ако пчела ужили кучето ни

dogsandcats.bg
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Преди 1 ден
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

Преди 1 ден

Последни новини

България изрази дълбока загриженост за Газа

България изрази дълбока загриженост за Газа

Свят Преди 1 час

Заедно със своите партньори от ЕС, България ще продължи да работи за трайно разрешаване на конфликта

Тежка катастрофа затвори път II-19, загина човек

България Преди 2 часа

Движението в двете посоки е спряно

Камион се блъсна във влак край Пловдив

България Преди 4 часа

Водачът на тежкотоварния автомобил е откаран в болница

29 часа в капан на самолет: "Черна" буря удари Хонконг и превърна рутинен полет в кошмар

Свят Преди 4 часа

Блокирани в самолет, паркиран на отдалечена площадка, с намаляващи количества храна, липса на свеж въздух и никаква възможност да излязат, напрежението започнало да расте

Тръмп се зае с Армения и Азербайджан

Свят Преди 5 часа

Администрацията му е в контакт както с Ереван, така и с Баку

<p>&quot;Кетаминовата кралица&quot; ще бъде съдена</p>

Свят Преди 5 часа

Процесът срещу Джасвин Санга, известна като „Кетаминовата кралица“, е насрочен да започне на 23 септември

Еди Мърфи: Ще получа Оскар - когато остарея и нямам зъби

Любопитно Преди 5 часа

„Винаги съм се чувствала, че работата му е призната, но същевременно недооценена, и това понякога ме дразни“

Тежка катастрофа на АМ „Тракия”, пострадаха деца

България Преди 5 часа

Шофьор изгубил контрол и блъснал изпреварвания автомобил

.

Издирваният по разследването с братя Лебешковски се е предал

България Преди 6 часа

Димитър Вълканов е задържан за 72 часа

Fox News: Срещата между Путин и Тръмп може да се състои още в понеделник в Рим

Свят Преди 6 часа

Рим е един от водещите кандидати за домакинство на историческата среща между САЩ и Русия

Берлин спира износа на оръжие, което Израел би могъл да използва в Газа

Свят Преди 6 часа

Международната загриженост нараства заради страданията на палестинците в Газа

.

Българите са в топ 3 на Европа по живот в добро здравословно състояние

България Преди 6 часа

Това показват данни на Евростат

<p>5 от най-странните звездни диети, които ще ви оставят без думи</p>

Любопитно Преди 7 часа

От гладуване с дни до хранене само с лимонена вода - тези звезди доказаха, че когато става дума за външен вид, граници почти няма

НЗОК започна беседи за здравните права в домовете за възрастни хора

България Преди 7 часа

По време на беседите експерти от НЗОК разясняват на живущите в домовете техните права

,

МОЛДПРЕС: България е шестият най-голям икономически партньор на Молдова от ЕС

Свят Преди 7 часа

През 2024 г. общата стойност на търговския обмен между двете страни се е увеличила с 14,8% в сравнение с 2023 г

MGK разкри какво вбесява Меган Фокс

Любопитно Преди 7 часа

Двамата работят по това да се сдобрят и потенциално да се съберат отново

Всичко от днес

