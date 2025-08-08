От 8 август: Цените на етикетите вече ще се показват и в лева, и в евро - кои са изключенията и какво трябва да знаеш

З аради злоупотреби с държавна защита Министерството на правосъдието затяга контрола към защитените свидетели, предава NOVA.

Охранявани от държавата са хора, които дават показания срещу тежки престъпления – свидетели, обвиняеми, подсъдими, както и техните близки. Те могат да получат различни видове защита – лична охрана, преместване на безопасно място, смяна на самоличност и др.

Министерството предлага нови мерки – бюрото за защита да има достъп до информация за сметки, кредити и банкови сейфове на защитените. Идеята е да се избегнат злоупотреби – например да бъде изтеглен кредит с новата самоличност, а в последствие лицето да се откаже от нея.

„Ние следва да имаме обективната картина, когато осигуряваме, опазваме живота и здравето на това лице. Това са лица, които имат две самоличности, т.е. образно казано и разбирате колко е важно да можем да предотвратим всякакви възможности за злоупотреба. Предвиждаме лица, които не изпълняват указанията, с които следва да се съобразяват за тяхната защита, може да се иска отмяна на личната физическа охрана. Информацията за това колко са пазените лица е чувствителна и не бих желала на конкретизирам. Това са лица, защитени свидетели по ключови производства, които са с особено значение за разкриването в крайна сметка на тежки умишлени престъпления като ОПГ, наркоразпространение, пране на пари”, обясни зам.-министърът на правосъдието Михаела Мечкунова.