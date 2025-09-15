България

Мечка е забелязана и в Ловеч

С помощта на полицейски патрул тя е изведена извън пределите на града

15 септември 2025, 10:30
Мечка е забелязана и в Ловеч
Източник: БТА/Архив

М ечка е забелязана по улиците в Ловеч в неделя вечер, потвърдиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за забелязаното животно на ул. "Стара планина" е подаден от гражданин около 22:00 часа.

Разбити кошери и изядени агнета: Мечки всяват страх в различни райони на страната

С помощта на полицейски патрул мечката е изведена извън пределите на града, казаха от полицията.

За случая са уведомени Община Ловеч, директорът на зоопарка в Ловеч д-р Ивайло Станков, както и Държавното горско стопанство.

Мечи нападения край Севлиево: Властите отчитат 0 мечки, горските броят 170

Кметът на Ловеч Страцимир Петков заяви пред БТА, че след като са информирани за случая, е сформиран щаб, който ще заседава този следобед. Очаква се да бъде обсъдено доколко опасно е присъствието на мечката, в какъв ареал се движи, както и да бъдат набелязани мерки за безопасността на гражданите.

Мечка се разходи в Доспат, заснеха я

Мечка стръвница нападна и уби четири агнета в манастира край Сопот

Мечки унищожиха пчелни кошери за над 40 хил. лева в Казанлъшко (ВИДЕО)

Източник: Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова    
Ловеч мечка
Последвайте ни
Зверска катастрофа на бул. „Ботевградско шосе“ в София, кола е разполовена, има загинал

Зверска катастрофа на бул. „Ботевградско шосе“ в София, кола е разполовена, има загинал

Пиян мъж е арестуван за шофиране на детски джип Barbie в Канада

Пиян мъж е арестуван за шофиране на детски джип Barbie в Канада

От 800 000 до 1077 лв. - огромна разлика в заплатите на българите

От 800 000 до 1077 лв. - огромна разлика в заплатите на българите

Жена нападна спящия си приятел с брадва

Жена нападна спящия си приятел с брадва

Колко е средната вдовишка добавка

Колко е средната вдовишка добавка

pariteni.bg
Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

dogsandcats.bg
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 3 дни
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 2 дни
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 2 дни
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 2 дни

Виц на деня

Младоженец към жена си: – Мамо… извинявай, скъпа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Вече е ясно кога ще се проведат дебатите по петия вот на недоверие

Вече е ясно кога ще се проведат дебатите по петия вот на недоверие

България Преди 2 минути

Според председателя на НС Наталия Киселова част от мотивите се повтарят с предишни

<p>Крайнодесните в Европа започват съдебна битка срещу ЕС</p>

Крайнодесните започнаха съдебна битка срещу ЕС, спечелиха първа победа

Свят Преди 12 минути

Патриотите обвиняват ЕС в саботаж на достъпа им до публични средства

Румънски граждани са загиналите при тежката катастрофа в Прохода на Републиката

Румънски граждани са загиналите при тежката катастрофа в Прохода на Републиката

България Преди 57 минути

Произшествието е станало в участъка между селата Въглевци и Вонеща вода

<p>&quot;Човекът, с когото Макрон пие уиски в 3 часа сутринта&quot;:&nbsp;Лекорню може да спаси Франция от пропастта</p>

Защо Макрон смята, че Лекорню може да спаси Франция от пропастта

Свят Преди 1 час

Лекорню вече е доказал уменията си в разрешаването на политически главоболия, но ще позволи ли Макрон да направи големите отстъпки, нужни за бюджетна сделка?

Земетресение край Сливен

Земетресение край Сливен

България Преди 1 час

Епицентърът на труса е бил на 7.9 километра източно от Сунгурларе

<p>&bdquo;Еми&ldquo; 2025: Червен килим и зелена светлина за модни катастрофи</p>

„Еми“ 2025: Червен килим и зелена светлина за модни катастрофи

Любопитно Преди 1 час

Понякога в стремежа си да бъдат оригинални и впечатляващи дори известните личности прекрачват онази невидима граница, която вместо бляскаво ги кара да изглеждат комично

Радев: От поколения първият учебен ден е истинско вълнение за всеки български дом

Радев: От поколения първият учебен ден е истинско вълнение за всеки български дом

България Преди 1 час

Ден, в който нашите деца поемат по светлият път на знанието, добави държавният глава

Желязков: В последните 10 години се направи много за учителите

Желязков: В последните 10 години се направи много за учителите

България Преди 1 час

Те са най-уважаваните хора в нашето общество, отбеляза премиерът

Камион пропадна в голяма дупка в Мексико Сити (ВИДЕО)

Камион пропадна в голяма дупка в Мексико Сити (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Тежестта на превозното средство е довела до пропадането му на по-голяма дълбочина в дупката

<p>Тръмп на второ държавно посещение във Великобритания</p>

Доналд Тръмп на второ държавно посещение във Великобритания

Свят Преди 1 час

Тези помпозни посещения се организират по препоръка на британското правителство, за да се укрепят дипломатическите отношения с определени държави

<p>Северна Корея: Ядрените оръжия са&nbsp;&bdquo;неизбежен вариант&ldquo;</p>

Северна Корея: Статутът ни на ядрена държава е необратим

Свят Преди 1 час

Страната осъди „анахроничните“ искания на САЩ за денуклеаризация

<p>Свети Никита Готски &ndash; мъченикът, когото изгориха на клада, но не победиха</p>

Почитаме паметта на свети великомъченик Никита Готски

Любопитно Преди 2 часа

Той бил от народа на готите, които през трети век се заселили от двете страни на река Истър (Дунав)

Вълчев: Първият учебен ден е един от най-светлите ни празници

Вълчев: Първият учебен ден е един от най-светлите ни празници

България Преди 2 часа

Просветният министър отправи приветствие към ученици, учители и родители

<p>Пеевски: Първият учебен ден е най-вълнуващият символ за ново начало</p>

Делян Пеевски: Първият учебен ден е най-вълнуващият символ за ново начало

България Преди 2 часа

"Нека новата учебна година бъде спорна и успешна за всички деца - от най-малките до най-големите!", пожела лидерът на "ДПС - Ново начало"

Пророчества, дяволски изкушения и скрити значения: Произход на тълкуването на сънищата

Пророчества, дяволски изкушения и скрити значения: Произход на тълкуването на сънищата

Любопитно Преди 2 часа

Сънищата винаги са носили атмосфера на мистерия

<p><strong><span style="color:#ff0000;">Убийството на Чарли Кърк:</span></strong> Заподозреният не признава вината си</p>

Убийството на Чарли Кърк: Заподозреният не признава вината си

Свят Преди 3 часа

Губернаторът на Юта заяви, че мотивът за стрелбата все още не е ясен, но Тайлър Робинсън е имал леви възгледи

Всичко от днес

От мрежата

Опасности от намален апетит при котки

dogsandcats.bg

5 най-известни швейцарски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Усещане за късно лято до края на септември

sinoptik.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg

Избери таро карта на седмицата и провери енергията си! (ВИДЕО)

Edna.bg

Тайната, която не знаем за Ейми Уайнхаус

Edna.bg

Изпълнителният директор на Байер Леверкузен: Назначението на Тен Хаг беше грешка

Gong.bg

БФС отхвърли искането на Левски за чужди съдии за дербито с Лудогорец

Gong.bg

С багери вместо балони: Как посрещат 15 септември в училищата, които все още се ремонтират

Nova.bg

Честит първи учебен ден! Над 716 000 ученици влизат в класните стаи

Nova.bg