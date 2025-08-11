Комисията за защита от дискриминация се самосезира заради сваленото от самолет дете

К омисията за защита от дискриминация (КЗД) ще извърши проверка по случая със сваленото от самолет дете. Комисията се самосезира по доклад на председателя Елка Божова.

„Предлагам да бъде образувано производство пред Комисията за защита от дискриминация с основание чл. 50, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация, като се установи дали са налице предпоставки за установяване на пряка дискриминация /под форма на тормоз/ и налице ли е неправомерен отказ от услуга по смисъла на чл. 37 от Закона за защита от дискриминация от страна на пилота по отношение на лице с увреждане, след което да наложи предвидените от закона наказания“, се посочва в доклада.

Скандално: Свалиха дете в инвалидна количка от самолет в София

„Считам, че действията на превозвача и персонално на пилота, отказал да допусне до въздухоплавателното средство дете с увреждане, като не са взети предвид спецификите на инвалидната количка с която се придвижва, са в пряко нарушение на чл. 37 от Закона за защита от дискриминация във връзка с предоставяне на транспортна услуга по признак „увреждане“, посочва Божова.

Председателят на Комисията припомня, че според изискванията на Регламент (ЕО) № 1107/2006 свалянето на пътници от борда е крайна мярка, която може да се предприеме само след изчерпване на всички разумни алтернативи.

Според Божова е засегнато и правото по чл. 19, буква б) от Конвенцията за правата на хората с увреждания /КПХУ/, която определя правото на хората с увреждания да имат „достъп“ до различни услуги, като същата е ратифицирана, както от Република България, така и от Европейския съюз с всички, произтичащи от това правни последици.

Българско семейство, живеещо във Франция, е било свалено от самолет на Ryanair в София заради твърдения, че електрическата инвалидна количка на детето им не отговаря на стандартите за безопасност. Родителите твърдят, че предварително са уведомили авиокомпанията и вече са пътували със същата количка без проблем. Министърът на транспорта Гроздан Караджов нареди проверка по случая, като посочи, че наличните данни сочат, че количката отговаря на изискванията. Семейството все пак е успяло да отпътува същата вечер с друг полет, приет без възражения от Lufthansa.

"Настаняваме се и 10 минути преди излитане капитанът идва и казва: Трябва да слизате от самолета", разказа пред NOVA Васил Тодоров, баща на сваленото от самолета дете.

"Това е ужасно. Буквално бяхме в самолета и те ни свалих", допълни майката Серие Ходжова.

За превоза на инвалидни електрически столове, авиокомпанията има изисквания - пътниците да обявят състоянието на стола 48 часа преди полета и батерията да отговаря на определени характеристики.

"Имаме доказателства, имаме документи. Батериите са пълни с гел и няма никакви проблеми за пътуване", подчерта Васил Тодоров.