Трагедия в Австрия: Алпинист изостави приятелката си да замръзне до смърт

А лпинист е обвинен в груба небрежност, довела до непредумишлено убийство, след като е оставил приятелката си да загине от измръзване на метри от най-високия австрийски връх Гросглокнер, предаде People.

33-годишна жена е намерена мъртва през януари на около 48.8 метра разстояние от върха на планината Гросглокнер, разположена по основната гребенова линия на Централните Източни Алпи, според австрийския сайт Huete, както и изданията New York Post и Daily Mail.

Жената и нейният 39-годишен приятел са тръгнали към върха, висок 3,798 метра, по маршрута Студлграт на 18 януари, а уеб камера в района, чийто видеозапис е публично достъпен онлайн, е заснела фенерите им, докато се изкачвали по планината.

Около 20:50 часа местно време двойката е заседнала на 50 метра от върха, а в 22:50 часа спасителите правят опити да се свържат с 39-годишния мъж, въпреки че прокурорите в Австрия съобщават, че той е изключил телефона си. Температурата на въздуха е паднала под нулата, а вятърът е достигнал до 72 км/ч.

Според прокурорите, мъжът, за който се знае, че е по-опитен алпинист от приятелката си, се е отправил да търси помощ, но не е помогнал на приятелката си да намери укритие от вятъра или да я завие с одеяла.

„Обвиняемият е оставил приятелката си без защита, изтощена, хипотермична и дезориентирана на около 50 метра под върха на Гросглокнер. Жената е замръзнала до смърт“, заявиха прокурорите в четвъртък, 4 декември, като добавиха, че мъжът ще бъде обвинен в груба небрежност, довела до непредумишлено убийство.

На записите от уеб камерата се вижда и спасителен хеликоптер, който търси двойката сред снежните върхове, а прокурорите съобщиха, че полицията в крайна сметка е успяла да се свърже с мъжа, но не е ясно какво е било казано по време на телефонния разговор.

Към 2 часа сутринта мъжът е започнал да слиза сам от планината, оставяйки приятелката си. Кадри показват как неговият фенер се движи надолу по планината, докато светлината на жената изгасва, заради липса на батерия.

Около 3:30 сутринта мъжът е установил контакт със спасителните служби, но след това се твърди, че отново е изключил звука на телефона си.

„Той е сложил телефона си на безшумен режим и го е прибрал“, твърдят прокурорите.

Спасителите са продължили търсенето на жената през цялата нощ, а когато я намерили в 10 часа сутринта, тя вече била мъртва.

„Въпреки нейната неопитност, тъй като никога не е извършвала алпийски тур с такава продължителност, трудност и височина, и въпреки предизвикателните зимни условия, обвиняемият е предприел алпийския тур към Гросглокнер през зимата с нея“, заявиха прокурорите.

„Тъй като обвиняемият, за разлика от приятелката си, е много опитен в алпийските височинни турове и беше планирал похода, той трябва да се счита за отговорен водач“, добавиха те.

Прокурорите също така обвиниха мъжа, че е започнал похода около два часа по-късно от планираното и че не е донесъл достатъчно аварийно оборудване.

Според Daily Mail, делото срещу мъжа ще започне през февруари. Ако бъде осъден, той може да получи до три години затвор.