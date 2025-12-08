12-годишно дете загина, след като трафикант изхвърли 37 мигранти от лодка край Гърция

М омче на 12 години е загинало, разкъсано от витлото на лодка, след като турски трафикант е хвърлил в морето край гръцкия остров Самос 37 мигранти, съобщи гръцката телевизия "Скай".

Мигрантите, както и тялото на детето, са били открити от гръцката брегова охрана на плажа Звала на острова, пише местният информационен сайт samos24.gr.

Според държавната телевизия ЕРТ трафикантът е хвърлил мигрантите във водата, след което се е опитал да избяга. Тогава се е случил инцидентът, при който е загинало 12-годишното момче.

По сведения на АНА-МПА трафикантът е успял да избяга и е изоставил лодката на близък плаж. Гръцките власти го издирват.

Миграцията към Гърция и Европа продължава да бъде изключително опасна, особено по морските маршрути през Егейско море. Мигрантите често се доверяват на трафиканти, които ги превозват в претъпкани, неизправни лодки, без необходимите спасителни средства. Такива премеждия често завършват трагично: случаите на удавяне, изоставяне на лодки или директно насилие от страна на трафиканти не са рядкост.

В последните години са регистрирани множество фрапиращи инциденти. През 2019 г. над 50 мигранти загинаха, след като лодка с бежанци се обърна край Лесбос. През 2021 г. десетки хора бяха изоставени в морето от трафиканти край турското крайбрежие, а няколко деца загинаха при опити да достигнат гръцките острови. Много от жертвите остават анонимни, тъй като телата им никога не се откриват, а оцелелите описват шокиращи сцени на хаос, насилие и безпомощност.

Трагедията с 12-годишното момче край Самос е пореден фрапиращ пример за рисковете, на които са подложени мигрантите. Освен че са изложени на природни опасности като бурни морета и изтощение, те често стават жертва на безсърдечни действия от страна на трафиканти, които ги експлоатират без никакво съобразяване с живота и безопасността им.