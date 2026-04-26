Критична борба за живот: Какво е състоянието на детето, паднало от НДК

Дете е в кома след падане от тераса на НДК

В се още няма промяна в състоянието на 14-годишното момче, което изпадна в кома след падане от парапет около Националния дворец на културата в петък.

Той остава в детската реанимация на „Пирогов: в изключително тежко състояние, съобщиха от лечебното заведение, цитирани от Агенция „Фокус“.

В нощта на 24 април детето претърпя тежка неврохирургична операция по спешност, след която беше настанено в реанимация, където борбата за живота му продължава.

Състоянието му е изключително тежко, уточниха от „Пирогов“ заведение вчера.

В петък от МВР съобщиха, че 14-годишното момче е паднало от парапет в района на Националния дворец на културата. То беше прието в Детска противошокова зала в кома, с височинна травма.

От НДК информираха, че извършват вътрешна проверка на състоянието на съоръженията след инцидента.