Борят се за живота на детето, паднало от тераса на НДК

Е кип неврохирурзи оперира снощи по спешност 14-годишното момче, което пострада при инцидент в района на НДК. Операцията е продължила до късно през нощта.
След нея момчето е настанено в реанимация, където борбата за живота му продължава. Състоянието му е изключително тежко, съобщава NOVA.
Дете е в кома, падна от тераса на НДК
Припомняме, че инцидентът стана в петък около 18 ч. Около детето е имало и други тийнейджъри, а свидетели разказаха за съприкосновение помежду им.
На мястото веднага пристигнайа екипи на полицията и Спешна помощ. Момчето беше откарано в „Пирогов“ в изключително тежко състояние и беше настанено в Детска противошокова зала в кома, с височинна травма.
От Столичната община съобщиха, че по първоначална информация пострадалото момче и негови приятели са седели на парапета на терасата. Други деца бутали самия парапет, който се срутил и предизвикал инцидента.
