НДК извършва проверка след инцидента с 14-годишното дете

Н ационалният дворец на културата (НДК) извършва вътрешна проверка на състоянието на съоръженията и на всички приложими мерки за сигурност във връзка с инцидента, при който пострада 14-годишно момче. Това съобщиха от институцията в становище, изпратено до медиите.

Изразяваме искрената си съпричастност и подкрепа към него и неговото семейство в този тежък момент. НДК оказва пълно съдействие на компетентните органи за изясняване на всички факти и обстоятелства около инцидента, пише в позицията на НДК.

Какво е състоянието на детето, паднало от тераса на НДК

Външните пространства на сградата са проектирани и се поддържат в съответствие с действащите нормативни изисквания, включително тези, свързани с пожарна безопасност и евакуация. Служителите на НДК, съвместно с органите на реда, осъществяват регулярен контрол в района и предприемат действия при установяване на рисково поведение. До приключване на проверките и експертните оценки не може да бъде направено заключение относно причините за инцидента, както и да бъдат потвърдени различни твърдения, разпространявани в публичното пространство, посочват от НДК.

Дете е в кома след падане във фонтана на НДК

Пострадалото момче е в изключително тежко състояние. То е в Детска противошокова зала в кома, с височинна травма, съобщиха от Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Николай Иванович Пирогов“ в София.

Вижте повече в нашата галерия: