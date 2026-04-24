България

НДК извършва проверка след инцидента с 14-годишното дете

Източник: БТА

Н ационалният дворец на културата (НДК) извършва вътрешна проверка на състоянието на съоръженията и на всички приложими мерки за сигурност във връзка с инцидента, при който пострада 14-годишно момче. Това съобщиха от институцията в становище, изпратено до медиите.

Изразяваме искрената си съпричастност и подкрепа към него и неговото семейство в този тежък момент. НДК оказва пълно съдействие на компетентните органи за изясняване на всички факти и обстоятелства около инцидента, пише в позицията на НДК.

Външните пространства на сградата са проектирани и се поддържат в съответствие с действащите нормативни изисквания, включително тези, свързани с пожарна безопасност и евакуация. Служителите на НДК, съвместно с органите на реда, осъществяват регулярен контрол в района и предприемат действия при установяване на рисково поведение. До приключване на проверките и експертните оценки не може да бъде направено заключение относно причините за инцидента, както и да бъдат потвърдени различни твърдения, разпространявани в публичното пространство, посочват от НДК.

Пострадалото момче е в изключително тежко състояние. То е в Детска противошокова зала в кома, с височинна травма, съобщиха от Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Николай Иванович Пирогов“ в София.

Вижте повече в нашата галерия: 

Дете падна от тераса на НДК
6 снимки
НДК инцидент
НДК инцидент
НДК инцидент
НДК инцидент
Източник: БТА, Лилия Йорданова    
Последвайте ни

По темата

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

