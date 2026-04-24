България

Какво е състоянието на детето, паднало от тераса на НДК

24 април 2026, 21:42
14-годишното дете, пострадало след като е паднало от тераса на сградата на НДК, е в изключително тежко състояние. То е в Детска противошокова зала в кома, с височинна травма. Предстоят диагностично-терапевтични мероприятия, съобщиха от най-големия спешен център у нас. 

От Столичната община съобщиха, че по първоначална информация пострадалото момче и негови приятели са седели на парапета на терасата. Други деца бутали самия парапет, който се срутил и предизвикал инцидента, пише NOVA.

От ръководството на НДК изпратиха позиция, в която казват, че се извършва вътрешна проверка на състоянието на съоръженията и на всички приложими мерки за сигурност.

"Във връзка с инцидента, при който пострада дете, изразяваме искрената си съпричастност и подкрепа към него и неговото семейство в този тежък момент. С тревога следим информацията за състоянието му и се молим за възможно най-бързото му възстановяване", допълват още в съобщение до медиите.

Последвайте ни

ЦИК обяви имената на 240-те народни представители в 52-ото НС

ЦИК обяви имената на 240-те народни представители в 52-ото НС

Украйна отстранява висши офицери

Украйна отстранява висши офицери

Какво е състоянието на детето, паднало от тераса на НДК

Какво е състоянието на детето, паднало от тераса на НДК

ЕС: Твърде рано е за облекчаване на санкциите срещу Иран

ЕС: Твърде рано е за облекчаване на санкциите срещу Иран

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

pariteni.bg
8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 2 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 2 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 2 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

