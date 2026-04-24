Какво е състоянието на детето, паднало от тераса на НДК

14-годишното дете, пострадало след като е паднало от тераса на сградата на НДК, е в изключително тежко състояние. То е в Детска противошокова зала в кома, с височинна травма. Предстоят диагностично-терапевтични мероприятия, съобщиха от най-големия спешен център у нас.

От Столичната община съобщиха, че по първоначална информация пострадалото момче и негови приятели са седели на парапета на терасата. Други деца бутали самия парапет, който се срутил и предизвикал инцидента, пише NOVA .

От ръководството на НДК изпратиха позиция, в която казват, че се извършва вътрешна проверка на състоянието на съоръженията и на всички приложими мерки за сигурност.

"Във връзка с инцидента, при който пострада дете, изразяваме искрената си съпричастност и подкрепа към него и неговото семейство в този тежък момент. С тревога следим информацията за състоянието му и се молим за възможно най-бързото му възстановяване", допълват още в съобщение до медиите.