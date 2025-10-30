Край на грешните доставки - всяка сграда с уникален пощенски код от догодина

О т следващата година всяка сграда в България ще получи собствен, уникален пощенски код. Новата система, която в момента преминава тестов етап, цели да сложи край на неточните доставки и объркванията при адресирането.

Достъпът до системата ще бъде осигурен чрез специален уебсайт, където пощенският код ще може да се открие по точен адрес, кадастрален номер или дори чрез географски координати.

С въвеждането на индивидуален код за всеки имот се очаква значително подобрение в точността на куриерските доставки. Очаква се това да намали загубите на пратки и времето за ориентиране на доставчиците и службите за спешна помощ, предаде Агенция „Фокус“.

„Традиционните пощенски кодове обединяват множество адреси под един и същ номер, което често води до грешки. Новият модел е създаден така, че всеки отделен обект да разполага със свой уникален код“, обясни пред БНТ Венцислав Трендафилов, главен експерт в „Български пощи“ ЕАД.

Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Иван Димитров допълни, че в новата система са интегрирани GPS координатите на всеки адрес:

„Това ще позволи на всички институции – от куриерски фирми до полиция и спешна помощ – да достигат до конкретния обект по най-краткия възможен маршрут“.

Новият код ще се състои от две части: първата запазва традиционните четири цифри на региона, а втората ще бъде комбинация от букви и цифри, генерирана автоматично от системата за всяко жилище или офис. Използваните букви са подбрани така, че да се четат еднакво на кирилица и латиница.

Кодовете ще съдържат и информация за типа на имота (жилищен или бизнес), както и точните GPS координати. Това ще улесни не само доставчиците, но и навигационните системи, онлайн търговията и административните служби.

„Новата система няма да промени драстично работата на Български пощи, но ще бъде изключително полезна за куриерските компании. Очакваме сериозен напредък в сортирането и навигацията при доставките, особено в т.нар. „последна миля“ – последния етап на доставката до клиента“, подчерта Трендафилов.

Инициативата обещава по-точна и ефективна комуникационна инфраструктура

– важна стъпка към модернизацията на пощенските и логистични услуги в страната.