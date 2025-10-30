България

Край на грешните доставки - всяка сграда с уникален пощенски код от догодина

Достъпът до системата ще бъде осигурен чрез специален уебсайт, където пощенският код ще може да се открие по точен адрес, кадастрален номер или дори чрез географски координати

30 октомври 2025, 09:40
Край на грешните доставки - всяка сграда с уникален пощенски код от догодина
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

О т следващата година всяка сграда в България ще получи собствен, уникален пощенски код. Новата система, която в момента преминава тестов етап, цели да сложи край на неточните доставки и объркванията при адресирането.

Достъпът до системата ще бъде осигурен чрез специален уебсайт, където пощенският код ще може да се открие по точен адрес, кадастрален номер или дори чрез географски координати.

С въвеждането на индивидуален код за всеки имот се очаква значително подобрение в точността на куриерските доставки. Очаква се това да намали загубите на пратки и времето за ориентиране на доставчиците и службите за спешна помощ, предаде Агенция „Фокус“.

„Традиционните пощенски кодове обединяват множество адреси под един и същ номер, което често води до грешки. Новият модел е създаден така, че всеки отделен обект да разполага със свой уникален код“, обясни пред БНТ Венцислав Трендафилов, главен експерт в „Български пощи“ ЕАД.

Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Иван Димитров допълни, че в новата система са интегрирани GPS координатите на всеки адрес:

„Това ще позволи на всички институции – от куриерски фирми до полиция и спешна помощ – да достигат до конкретния обект по най-краткия възможен маршрут“.

Новият код ще се състои от две части: първата запазва традиционните четири цифри на региона, а втората ще бъде комбинация от букви и цифри, генерирана автоматично от системата за всяко жилище или офис. Използваните букви са подбрани така, че да се четат еднакво на кирилица и латиница.

Кодовете ще съдържат и информация за типа на имота (жилищен или бизнес), както и точните GPS координати. Това ще улесни не само доставчиците, но и навигационните системи, онлайн търговията и административните служби.

„Новата система няма да промени драстично работата на Български пощи, но ще бъде изключително полезна за куриерските компании. Очакваме сериозен напредък в сортирането и навигацията при доставките, особено в т.нар. „последна миля“ – последния етап на доставката до клиента“, подчерта Трендафилов.

Инициативата обещава по-точна и ефективна комуникационна инфраструктура

– важна стъпка към модернизацията на пощенските и логистични услуги в страната.

уникален пощенски код адресиране куриерски доставки GPS координати Ттчност на доставките Български пощи логистични услуги нова система идентификация на имот Спешна помощ
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 3 часа
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 3 часа
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 2 часа
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 2 часа

