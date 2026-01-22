Кола блъсна 16-годишно момче на пешеходна пътека в Шумен

М омче на 16 години от Шумен е пострадало при пътнотранспортно произшествие, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР.
Около 18:40 часа вчера на бул.“ Ришки проход" в града, до строителна борса, 32-годишен водач на лек автомобил не пропуснал пресичащото по пешеходна пътека момче и го ударил.
Пострадалият младеж е откаран за преглед в шуменската болница, където е установено, че има фрактура на лявата тибия. Няма опасност за живота му.
Водачът е правоспособен. Той е тестван за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите му са отрицателни.
По случая е образувано досъдебно производство.
На територията на ОД на МВР в Шумен е в ход специализирана полицейска операция за установяване на изправността на светлините на моторните превозни средства.