Кметът Терзиев поиска оставката на главния архитект: Различни виждания

К метът на София Васил Терзиев обяви, че е поискал оставката на главния архитект на Столична община. Новината градоначалникът съобщи на официалната си страница в социалната мрежа „Фейсбук“.

„Още от началото на мандата беше ясно, че София има нужда от нов подход в градоустройството

– дългосрочно планиране, по-добра координация и модерна структура, която да работи с ясни приоритети и резултати. В хода на работата стана ясно, че с арх. Богдана Панайотова имаме различни виждания за това как трябва да изглежда тази организация и каква да бъде ролята на главния архитект в нея“, пише Терзиев.

Според Терзиев бъдещето на София изисква създаването на позиция заместник-кмет по градско планиране с визионерски подход, подкрепен от компактна и технически ориентирана администрация.

„Реформата, която започваме, цели да изведе градоустройството на следващо ниво,

да направи планирането предвидимо, интегрирано и устойчиво, както и да въведе ясен ред и отговорност в управлението на процесите“, посочи кметът. По думите му решението е взето след изчерпване на възможностите за диалог.

Следващият етап от реформата ще бъде насочен към изработване на задание за актуализация на Общия устройствен план, преминаване към ресурсно обезпечено планиране на територията и прилагане на стандарти за по-добра градска среда. Сред приоритетите са още прозрачен контрол върху строителството, мерки срещу презастрояването, опазване на културното наследство и работа по ключови градски проекти.

Васил Терзиев обяви, че

до края на седмицата ще бъде представена новата структура на Столична община,

която ще включва ясно разграничени отговорности, силен заместник-кмет по градско планиране и обединени технически звена. „В управлението понякога трудните решения не са избор, а задължение. Градът не може да чака, докато ние се колебаем“, заяви още кметът, като подчерта, че София има нужда от устрем, визия и дисциплина в изпълнението.