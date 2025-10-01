Кметът Терзиев: Държавата саботира София, умишлено бавят плащанията

К метът на София Васил Терзиев отправи остри критики към държавата, обвинявайки я в умишлено забавяне на плащания по ключови инфраструктурни проекти, предаде агенция БТА.

Според Терзиев,

това е „политическа игра“, която наказва столичани и блокира развитието на града, който генерира над 43% от БВП на страната.

Забавянията от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) застрашават редица обекти, жизненоважни за над един милион души.

„Когато говорим за живота на хората, няма място за политически игри“, заяви кметът Терзиев. Той подчерта, че отношението на държавата към най-голямата община в страната е показателно за отношението ѝ към една пета от населението на България – гражданите на София. „Днес именно столичани понасят тежестта на забавените плащания от държавата“, каза той.

Сред засегнатите проекти са ремонтът на бул. „Александър Стамболийски“, мостът на Бакърена фабрика, който беше отворен за движение преди месец, и ул. „Опълченска“.

За тези ключови обекти за 2025 г. досега не е изплатен нито един лев, което застрашава разплащанията и изпълнението на работата.

Според данни от Столична община, по одобрените 156 проекта за 2025 г. до момента са получени едва 98 554 лв. държавни средства и само 10 споразумения за обекти в районите Панчарево, Банкя, Младост и Илинден. За сравнение, по същата програма други общини вече са получили стотици милиони левове. Отчетите на МРРБ към 31 август 2025 г. показват, че са платени 435 млн. лв. за 720 проекта към 214 общини в страната.

Кметът Терзиев припомни, че държавата дължи на София близо 19 млн. лв. Общината е поискала 11 млн. лв. през 2024 г., но е получила едва половината от тези средства, като още 43 хил. лв. от тях са постъпили едва през юли 2025 г. За настоящата 2025 г. са поискани нови 29 млн. лв., но преведените суми са минимални.

Заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов също изрази загриженост:

„София не е сцена за саботаж.

Липсата на разплащане от МРРБ за обекти с държавно финансиране затруднява работата по големи строителни обекти, поставя под риск качеството на изпълнение и възможността да се осигури коректно отношение към бизнеса и работещите в столицата“.

Столичната община е категорична, че ще продължи да настоява за бързо и безусловно изплащане на полагащите се средства. „Като кмет не мога да допусна политически игри и забавяне на средства да спират развитието на града.

Всяка улица, всеки мост, всяка детска градина са част от ежедневието на всеки софиянец и ще настоявам средствата, които се полагат на гражданите ни, да бъдат изплатени изцяло“, заключи Васил Терзиев, отправяйки пряко обвинение, че

„целта е ясна – софиянци да страдат за избора си, докато общите пари се раздават на онези, които са се снимали пред герба“.