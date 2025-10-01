България

Кметът Терзиев: Държавата саботира София, умишлено бавят плащанията

Според градоначалника това е „политическа игра“, която наказва столичани и блокира развитието на града, който генерира над 43% от БВП на страната

1 октомври 2025, 09:29
Кметът Терзиев: Държавата саботира София, умишлено бавят плащанията
Васил Терзиев   
Източник: БТА

К метът на София Васил Терзиев отправи остри критики към държавата, обвинявайки я в умишлено забавяне на плащания по ключови инфраструктурни проекти, предаде агенция БТА.

Според Терзиев,

това е „политическа игра“, която наказва столичани и блокира развитието на града, който генерира над 43% от БВП на страната.

Забавянията от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) застрашават редица обекти, жизненоважни за над един милион души.

„Когато говорим за живота на хората, няма място за политически игри“, заяви кметът Терзиев. Той подчерта, че отношението на държавата към най-голямата община в страната е показателно за отношението ѝ към една пета от населението на България – гражданите на София. „Днес именно столичани понасят тежестта на забавените плащания от държавата“, каза той.

Сред засегнатите проекти са ремонтът на бул. „Александър Стамболийски“, мостът на Бакърена фабрика, който беше отворен за движение преди месец, и ул. „Опълченска“.

За тези ключови обекти за 2025 г. досега не е изплатен нито един лев, което застрашава разплащанията и изпълнението на работата.

Според данни от Столична община, по одобрените 156 проекта за 2025 г. до момента са получени едва 98 554 лв. държавни средства и само 10 споразумения за обекти в районите Панчарево, Банкя, Младост и Илинден. За сравнение, по същата програма други общини вече са получили стотици милиони левове. Отчетите на МРРБ към 31 август 2025 г. показват, че са платени 435 млн. лв. за 720 проекта към 214 общини в страната.

Кметът Терзиев припомни, че държавата дължи на София близо 19 млн. лв. Общината е поискала 11 млн. лв. през 2024 г., но е получила едва половината от тези средства, като още 43 хил. лв. от тях са постъпили едва през юли 2025 г. За настоящата 2025 г. са поискани нови 29 млн. лв., но преведените суми са минимални.

Заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов също изрази загриженост:

„София не е сцена за саботаж.

Липсата на разплащане от МРРБ за обекти с държавно финансиране затруднява работата по големи строителни обекти, поставя под риск качеството на изпълнение и възможността да се осигури коректно отношение към бизнеса и работещите в столицата“.

Столичната община е категорична, че ще продължи да настоява за бързо и безусловно изплащане на полагащите се средства. „Като кмет не мога да допусна политически игри и забавяне на средства да спират развитието на града.

Всяка улица, всеки мост, всяка детска градина са част от ежедневието на всеки софиянец и ще настоявам средствата, които се полагат на гражданите ни, да бъдат изплатени изцяло“, заключи Васил Терзиев, отправяйки пряко обвинение, че

„целта е ясна – софиянци да страдат за избора си, докато общите пари се раздават на онези, които са се снимали пред герба“.

По темата

Източник: БТА    
Васил Терзиев София Столична община инфраструктурни проекти забавени плащания МРРБ политически игри държавно финансиране общински бюджет
Последвайте ни
Софийска прокуратура разследва мащабна измама с апартаменти „на зелено“

Софийска прокуратура разследва мащабна измама с апартаменти „на зелено“

Стрелба и експлозии в Мюнхен, има загинал и ранен

Стрелба и експлозии в Мюнхен, има загинал и ранен

Важно: Кога НОИ ще изплати пенсиите и майчинските през октомври

Важно: Кога НОИ ще изплати пенсиите и майчинските през октомври

След като Сенатът не успя да приеме плановете за финансиране: Правителството на САЩ спря работа

След като Сенатът не успя да приеме плановете за финансиране: Правителството на САЩ спря работа

Предлагат по-висока вдовишка добавка

Предлагат по-висока вдовишка добавка

pariteni.bg
Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

dogsandcats.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 1 ден
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 1 ден
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 1 ден
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 1 ден

Виц на деня

Най-хубавото на старостта е, че си забравил колко глупости си правил.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Скандалът с подкуп пред концерта на Роби Уилямс разкри корупционна схема

Скандалът с подкуп пред концерта на Роби Уилямс разкри корупционна схема

България Преди 2 минути

Експерти коментираха поискания подкуп от шофьори, превозвали техника на Роби Уилямс

Зов за помощ: 6-годишната Йоана се нуждае от средства, за да проходи

Зов за помощ: 6-годишната Йоана се нуждае от средства, за да проходи

България Преди 14 минути

Още преди да навърши годинка, Йоана е диагностицирана с тежко онкологично заболяване

Европейски лидери в Копенхаген: 5 трудни въпроса за Украйна

Европейски лидери в Копенхаген: 5 трудни въпроса за Украйна

Свят Преди 27 минути

Европейските лидери се събират в Копенхаген днес, 1 октомври, за неформални разговори за войната между Русия и Украйна

Разследват причините за пожара в Свиленград

Разследват причините за пожара в Свиленград

България Преди 27 минути

Две постройки бяха засегнати от огъня

Крива пешеходна пътека шокира софиянци на столично кръстовище

Крива пешеходна пътека шокира софиянци на столично кръстовище

България Преди 32 минути

Пешеходната пътека не е полагана от Столичната община

9 загинали, сред тях дете, след поройния дъжд в Одеса

9 загинали, сред тях дете, след поройния дъжд в Одеса

Свят Преди 44 минути

Спасителите отстраняват последствията от лошото време в Одеса и Одеска област

<p>2/3 от лекарите у нас са жертви на агресия от пациенти</p>

2/3 от лекарите у нас са жертви на агресия от пациенти

България Преди 48 минути

В същото време обществото поставя високи изисквания към лекарите

Този прост 20-секунден трик помага за запазване на зрението ви

Този прост 20-секунден трик помага за запазване на зрението ви

Любопитно Преди 1 час

Този трик може да се направи навсякъде

Малкият Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг, трябва да се научи да ходи и говори отново

Малкият Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг, трябва да се научи да ходи и говори отново

България Преди 1 час

Предстои му дълга рехабилитация, обяви неговият чичо Юлиян Здравков

<p>Въвеждат нови правила за семейните помощи</p>

Въвеждат нови правила за семейните помощи

България Преди 1 час

Ще ги изплащат само в брой от януари догодина

Желязков: Работим за увеличаване на добавката към пенсията на починал съпруг

Желязков: Работим за увеличаване на добавката към пенсията на починал съпруг

България Преди 1 час

"Наш дълг е да осигурим достойни доходи, качествена грижа и заслужено уважение", отбелязва премиерът

Мащабна стачка в Гърция:Страната протестира срещу 13-часов ден

Мащабна стачка в Гърция:Страната протестира срещу 13-часов ден

Свят Преди 1 час

Протестите е планирано да се проведат около обяд в цялата страна, за да се противопоставят на реформата, застъпвана от консервативното правителство на Кириакос Мицотакис

Променят движението в два участъка от „Тракия“ край Стара Загора

Променят движението в два участъка от „Тракия“ край Стара Загора

България Преди 1 час

Днес ще продължи и изкърпването на трасето между 285 и 289 км

След месеци на преговори: Тръмп обяви, че има сделка с Харвадр

След месеци на преговори: Тръмп обяви, че има сделка с Харвадр

Свят Преди 2 часа

Университетът ще плати 500 млн. долара

Мощното земетресение във Филипините: Броят на жертвите расте (ВИДЕО)

Мощното земетресение във Филипините: Броят на жертвите расте (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Регионът на остров Себу е бил разтърсен от 379 вторични труса

Хлорофил и колаген: Подкрепя ли науката любимите добавки на TikTok?

Хлорофил и колаген: Подкрепя ли науката любимите добавки на TikTok?

Любопитно Преди 2 часа

Някои влиятелни личности в сферата на уелнес популяризираха хлорофилната вода като част от рутината си

Всичко от днес

От мрежата

Какъв тип личност е котката ми

dogsandcats.bg

Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

dogsandcats.bg
1

Какви богатства крие резерват "Северен Джендем"

sinoptik.bg
1

Изпратихме един от най-сухите месеци септември

sinoptik.bg

Татуистката Стефани е бременна в Къщата на Big Brother

Edna.bg

Бъдещата кралица на Нидерландия започва военна служба

Edna.bg

Президентът Румен Радев приема волейболните герои в Гербовата зала

Gong.bg

Обявиха рефера на ЦСКА - Лудогорец

Gong.bg

Чичото на 4-годишния Марти: Предстои му дълга рехабилитация. Трябва да се научи да ходи и говори отново

Nova.bg

"Тренд": Над половината лекари в България - жертва на агресия. 41% от обществото смята, че е оправдано

Nova.bg