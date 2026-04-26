Кисело мляко от бъдещето? БАБХ унищожава тонове продукти заради фалшиви срокове на годност

В хладилна камера са намерени кисело мляко и йогурт без идентификационна маркировка, която удостоверява партида и срок на годност. Открити са също кофички кисело мляко с общо тегло 750 кг и близо 17 000 шишета айрян с маркирани бъдещи дати на производство

26 април 2026, 11:58
Кисело мляко от бъдещето? БАБХ унищожава тонове продукти заради фалшиви срокове на годност
Над 2 тона кисело мляко и йогурт и повече от 4200 литра айрян от мандра в силистренско село ще бъдат унищожени по разпореждане на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съобщиха от пресцентъра ѝ. 

В хладилна камера са намерени кисело мляко и йогурт без идентификационна маркировка, която удостоверява партида и срок на годност. Открити са също кофички кисело мляко с общо тегло 750 кг и близо 17 000 шишета айрян с маркирани бъдещи дати на производство и съответно манипулиран срок на трайност.

Проверката е извършена на 24 април т.г., а като дата на производство на айряна е отбелязана датата 25 април т.г. Според датата върху капачките на киселото мляко то пък е произведено на 3 май т.г. 

Нарушенията в мандрата в Силистренско са установени от инспектори от Добрич. БАБХ продължава да прилага принципа на т.нар. кръстосани проверки, при които служители от една област работят в друга област на страната. По този начин се избягват местните зависимости и опитите за натиск върху контролните органи.

Припомняме, че над 3,5 тона храни от животински произход са възбранени и ще бъдат унищожени след проверка на инспектори от Българската агенция по безопасност на храните в месодобивно и месопреработвателно предприятие в град Дулово, област Силистра.

Източник: БГНЕС    
Унищожени храни БАБХ Хранителни нарушения Кисело мляко Айрян Мандра Манипулиран срок на годност Кръстосани проверки Силистренско Немаркирани продукти
